Вести.UA. Решающий поединок политиков. Музыка для поиска террористов
Вести.UA 21:32, 16 марта 60 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 16.03 – Вадим Ивченко готовит силы для решающего поединка. Для такого бойца не грех замахнуться на главный пояс страны, по версии КГГА, и посоревноваться с Виталием Кличко. На сайте центра "Миротворца", организации, которая способствует определению и поиску террористов, добавили музыкальное сопровождение.
Также в выпуске:
Юлия Владимировна Тимошенко бедна, как церковная мышь.
Почему Олег Ляшко сексист.
Троянский конь для Украины.
Источник: 24 Канал
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