Вести.UA. Зачем Марченко бурит землю. "Палево" нардепов на провокации от журналистов
В свежем выпуске "Вести.UA" за 07.09 – скандалы вокруг супруги Медведчука в последнее время не утихают. Кум Путина недавно фигурировал в скандале вокруг фильма про Стуса, а Марченко в "Танцах со звездами". Известно, что денежки в их карманы льются из-за поребрика. Политики погорели на провокации журналистов, ответив на смску как бы от Кононенко с просьбой "платно проголосовать за законопроект".
Также в выпуске:
Партия титушек Вилкула.
Битва политсмыслов от Наливайченко.
Источник: 24 канал
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