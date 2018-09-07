Вести.UA. Зачем Марченко бурит землю. "Палево" нардепов на провокации от журналистов

В свежем выпуске "Вести.UA" за 07.09 – скандалы вокруг супруги Медведчука в последнее время не утихают. Кум Путина недавно фигурировал в скандале вокруг фильма про Стуса, а Марченко в "Танцах со звездами". Известно, что денежки в их карманы льются из-за поребрика. Политики погорели на провокации журналистов, ответив на смску как бы от Кононенко с просьбой "платно проголосовать за законопроект".

Также в выпуске: Партия титушек Вилкула. Битва политсмыслов от Наливайченко.