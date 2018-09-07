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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Вести.UA. Зачем Марченко бурит землю. "Палево" нардепов на провокации от журналистов

Вести.UA 56 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 07.09 – скандалы вокруг супруги Медведчука в последнее время не утихают. Кум Путина недавно фигурировал в скандале вокруг фильма про Стуса, а Марченко в "Танцах со звездами". Известно, что денежки в их карманы льются из-за поребрика. Политики погорели на провокации журналистов, ответив на смску как бы от Кононенко с просьбой "платно проголосовать за законопроект".

Также в выпуске:

Партия титушек Вилкула.

Битва политсмыслов от Наливайченко.

Теги: Новости Украины Виктор Медведчук Вести.UA
Источник: 24 канал
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