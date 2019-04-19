Вести.UA. Жир: Чем Яценюк похож на китайского императора. Где Добкин черпает вдохновение
В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 19 апреля – что общего между китайским императором Цинь Ши Хуанди и экс-премьером Арсением Яценюком? Кроме стильной бороды и соколиной точки зрения, и первый и второй – строили стену. Разумеется, он черпает вдохновение – выпивает. Ну и туалетная тематика – тоже семейный конек. Чтобы завести Янину, Добкин решил нагрубить.
Также в выпуске:
После избирательного нокаута Ляшко начал кататься.
Наполеоновские планы Савченко после выхода из СИЗО.
Где Добкин черпает вдохновение.
Червоненко поссорился с нардепом Гончаренко на одном из ток-шоу.
Источник: 24 канал
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