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      Вести.UA. Жир: Чем Яценюк похож на китайского императора. Где Добкин черпает вдохновение

      Вести.UA 87 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 19 апреля – что общего между китайским императором Цинь Ши Хуанди и экс-премьером Арсением Яценюком? Кроме стильной бороды и соколиной точки зрения, и первый и второй – строили стену. Разумеется, он черпает вдохновение – выпивает. Ну и туалетная тематика – тоже семейный конек. Чтобы завести Янину, Добкин решил нагрубить.

      Также в выпуске:

      После избирательного нокаута Ляшко начал кататься.

      Наполеоновские планы Савченко после выхода из СИЗО.

      Где Добкин черпает вдохновение.

      Червоненко поссорился с нардепом Гончаренко на одном из ток-шоу.

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      Теги: Новости Украины Михаил Добкин Арсений Яценюк Вести.UA
      Источник: 24 канал
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