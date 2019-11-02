Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 2 ноября – Дональд Трамп оговорился во время брифинга, когда комментировал скандал вокруг его разговора с президентом Зеленским. Ошибку заметили и разоблачили президента США. Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук не смог объяснить журналистке, с какой программой шел на выборы. Он ничего не обещает и законопроекты не предлагает.
Также в выпуске:
Почему Аваков до сих пор на должности.
Растворится ли Дубневич в воздухе.
"Слуги народа" смеются и плачут и Рады.
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