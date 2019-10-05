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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ЦИК ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН
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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ЦИК ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН

      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал

      Вести.UA 32 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 5 октября – Дубинский в Раде ест, а Кива трогает особенные места – и оба считают нормой делать это в парламенте. Интересно, что будут делать дальше? Недавно с должности уволился секретарь СНБО Данилюк, а теперь спикер Совета Разумков хочет уйти с должности главы партии "Слуга народа". Говорят, что в партии может быть раскол.

      Также в выпуске:

      Шуфричу закрыли рот.

      Ворк энд тревел Луценко.

      Мендель в очередной раз оскандалилась.

      Тищенко – не Цицерон.

      Супертаксофон Донецка.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Илья Кива Олександр Дубинский Дмитрий Разумков Вести.UA
      Источник: 24 канал
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