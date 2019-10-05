Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал

В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 5 октября – Дубинский в Раде ест, а Кива трогает особенные места – и оба считают нормой делать это в парламенте. Интересно, что будут делать дальше? Недавно с должности уволился секретарь СНБО Данилюк, а теперь спикер Совета Разумков хочет уйти с должности главы партии "Слуга народа". Говорят, что в партии может быть раскол.

Также в выпуске: Шуфричу закрыли рот. Ворк энд тревел Луценко. Мендель в очередной раз оскандалилась. Тищенко – не Цицерон. Супертаксофон Донецка.

Источник: 24 канал