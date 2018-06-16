Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана

В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 16.06 – на последних президентских выборах Олег Ляшко занял третье место и набрал 8% голосов. Все, кто хотят повторить этот успех, внимательно изучали поведение Ляшко. А теперь еще и начали копировать. После увольнения министра финансов Данилюка у премьера, похоже, назревает еще один конфликт с подчиненным. И теперь оппонент более чем серьезный.

Также в выпуске: Страшноантикоррупционный суд. Куда ведет "Новый курс" Тимошенко. Савченко раздала оценки политикам. Российский помет на "Интере". Какую сумму потеряла Украина из-за военной агрессии Российской Федерации – в "Цифре дня". Старательная работа Розенблатта. Депутатский грех.