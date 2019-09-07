Вести.UA. Жир: Порошенко нашел причину ходить на работу. Кличко становится королевой

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" – Петр Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в Государственное бюро расследований, потому что у него новая работа. Он теперь депутат в Верховной Раде и пропускать заседание не может. Кабмин поддержал увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА. Как сказал мэр столицы, теперь он может напоминать английскую королеву.

Также в выпуске: Новое правописание для украинцев. Новая команда для Авакова. "Слугам народа" запретили интим. Акустическое оружие Ляшко.

Источник: 24 канал