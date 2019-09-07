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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Вести.UA. Жир: Порошенко нашел причину ходить на работу. Кличко становится королевой

      Вести.UA 59 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" – Петр Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в Государственное бюро расследований, потому что у него новая работа. Он теперь депутат в Верховной Раде и пропускать заседание не может. Кабмин поддержал увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА. Как сказал мэр столицы, теперь он может напоминать английскую королеву.

      Также в выпуске:

      Новое правописание для украинцев.

      Новая команда для Авакова.

      "Слугам народа" запретили интим.

      Акустическое оружие Ляшко.

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      Теги: Владимир Зеленский Вести.UA Виталий Кличко
      Источник: 24 канал
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