Вести.UA. Жир: Возвращение джедаев или Пророчество о Насирове. Савченко и "золотое руно"

В свежем выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 3 января – скандальный Сергей Бочковский возвращается в полицию, Роман Насиров – в ГФС. Ожидаем возвращение главного "легитимного". Украинские чиновники любят "профессионально" комментировать по любому поводу. Вот и губернатор Алексей Савченко полез в археологию и – провалился.

Также в выпуске: Невероятные способности Надежды Савченко.