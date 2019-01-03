Вести.UA. Жир: Возвращение джедаев или Пророчество о Насирове. Савченко и "золотое руно"
В свежем выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 3 января – скандальный Сергей Бочковский возвращается в полицию, Роман Насиров – в ГФС. Ожидаем возвращение главного "легитимного". Украинские чиновники любят "профессионально" комментировать по любому поводу. Вот и губернатор Алексей Савченко полез в археологию и – провалился.
Также в выпуске:
Невероятные способности Надежды Савченко.
Источник: 24 канал
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