Дмитрий Дзюба начал играть на дрымбе еще когда воевал на Донбассе. По возвращении с фронта мужчина занимается изготовлением этих необычных инструментов, которые получили огромную популярность по всему миру.

Журналисты 24 канала узнали, что этот музыкальный инструмент спас Дмитрия на фронте. Варган, или же дрымба была как успокоительное для мужчины.

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По возвращению с российско-украинской войны ветеран АТО взялся собственноручно мастерить "магический" инструмент. И у него это получилось на отлично.



Дмитрий Дзюба играет на собственноручно изготовленной дрымбе / Скриншот видео

Лотос, Эльф, Мольфар, Облако – появление каждого нового инструмента, по словам Дмитрия, похоже на рождение и воспитание ребенка. Каждую новую дрымбу мужчина облачает в особый футляр.

Делает его из дерева и называет колыбелью. Эти инструменты становятся не просто инструментом для извлечения причудливых звуков, а настоящими произведениями искусства.

Что такое дрымба?Дрымба, или варган – это язычковый щипковый музыкальный инструмент. До начала ХХ века был распространен на территории Украины. Имеет вид небольшой металлической подковы, заканчивающейся узким удлиненным концом. От середины подковки и через суженный ее конец проходит тоненькая, изогнутая на конце металлическая пластинка, которую называют язычком.



Играют на дрымбе так: одной рукой прикладывают дрымбу к губам, чтобы она касалась зубов, а другой – дергают металлический прутик.

Дрымбы Дмитрия уже приобретают популярность по всему миру. Изделия мужчины есть в США, Франции, Германии, Испании, Португалии.

Мужчина отметил, что некоторые заказчики даже не намерены играть на его инструментах, а бережно хранят их под стеклом.



Уникальные музыкальные инструменты, которые мастерит Дмитрий Дзюба / Скриншот видео

За 2 года ветеран АТО создал почти тысячу оригинальных дрымб. И подчеркнул, что на этом не собирается останавливаться.

Дмитрий Дзюба также создал свой ютуб-канал. Там есть немало видео, в которых он делится секретами изготовления дрымб, а также показывает свои изделия.