В ГСЧС отметили, что Дарья была одной из лучших работниц. Она не боялась экспериментировать и всегда держала руку на пульсе.
Важно От ударной волны выбило окна: в Днепре взорвалось авто – есть жертвы
Что известно о погибших
Дарья была волонтером Красного Креста. Она помогала всем, кто нуждался в помощи.
Как человек Даша была невероятно доброй, общительной, компанейской. Надежным другом, очаровательной девушкой, прекрасной подругой. Все еще не можем поверить, что светлой, жизнерадостной, деятельной, профессиональной Даши уже нет с нами,
– говорят в ГСЧС.
Погибшая спикер / Фото ГСЧС
На фейсбук-странице погибшего Алексея Кавлака указано, что он был членом "Украинского легиона". Также он был приобщен к организации Aid Brothers, которая учит оказывать первую домедицинскую помощь. Последний пост на странице Кавлака был опубликован 12 сентября.
Взрыв в Днепре: что известно
- На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре утром 15 сентября взорвалась машина. От ударной волны в соседнем доме даже выбило окна.
- Два человека, которые были в машине, погибли.
- Авто вспыхнуло, но впоследствии пожар был потушен.
- В полиции говорят, что это был теракт.
- На месте работают правоохранители.