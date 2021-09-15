Ветеран АТО и спикер ГСЧС: что известно о погибших от взрыва в Днепре

В Днепре 15 сентября посреди улицы взорвалась машина. К сожалению, погибли два человека: спикер ГСЧС Днепропетровщины Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак.

В ГСЧС отметили, что Дарья была одной из лучших работниц. Она не боялась экспериментировать и всегда держала руку на пульсе.

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Что известно о погибших

Дарья была волонтером Красного Креста. Она помогала всем, кто нуждался в помощи.

Как человек Даша была невероятно доброй, общительной, компанейской. Надежным другом, очаровательной девушкой, прекрасной подругой. Все еще не можем поверить, что светлой, жизнерадостной, деятельной, профессиональной Даши уже нет с нами,

– говорят в ГСЧС.



Погибшая спикер / Фото ГСЧС

На фейсбук-странице погибшего Алексея Кавлака указано, что он был членом "Украинского легиона". Также он был приобщен к организации Aid Brothers, которая учит оказывать первую домедицинскую помощь. Последний пост на странице Кавлака был опубликован 12 сентября.

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