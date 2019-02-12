Ветеран АТО с ампутированной ногой планирует принять участие в Паралимпиаде по конному спорту

В Черкассах участник боевых действий готовится к Паралимпиаде по конному спорту в Токио. У мужчины ампутирована нога, и несмотря на это он не сдается и покоряет новые вершины в спорте. Даже сейчас, после длительного лечения, чтобы ездить на лошади он преодолевает боль и каждый раз побеждает себя.

Перед тренировкой Сергей Прядко кормит лошадь яблоками и морковью, чтобы слушалось, и только потом надевает упряжь. Впервые мужчина оседлал коня два месяца назад. И сразу понял – это спорт для него.

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Хотя это просто должно было быть разовое занятие в рамках реабилитации. Два года назад он ехал вывезти раненых на Светлодарской дуге, в Донецкой области. И вдруг в машину влетела противотанковая ракета. Тогда Сергей потерял ногу. Сейчас говорит, что только в седле он забывает о протезе.



Сергей потерял ногу во время боевых действий на войне на Донбассе

С каждым днем все лучше держит равновесие. Чтобы не терял координацию, тренер дает в руки стакан со снегом, вскоре его заменят водой.

Несмотря на постоянную боль, бывший военный не теряет оптимизма, ведь привык всегда идти к победе. Уже летом поедет на соревнования в Европу. И это только начало. Паралимпийские игры пройдут в 2020 году.



Сергей Прядко хочет представить Украину на международных соревнованиях в конном спорте

До сих пор в этой дисциплине украинцы на Паралимпиаде не выступали. Впрочем, чтобы подготовиться к соревнованиям и представить Украину на мировой арене, Сергею нужно специальное седло, которое стоит 10 тысяч гривен, а еще средства на саму поездку.

Из городского бюджета Черкасс выделили небольшую часть суммы, но этого мало. Сейчас Сергей ищет благотворителей, которые бы помогли ему подготовиться и в конце привезти победу.