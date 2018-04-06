Ветеран-доброволец написал книгу о войне и выслал ее в Россию: неожиданная реакция

В Запорожье презентовали книгу добровольца, который еще в 2014 году пошел на Донбасс защищать родную землю. Алексей Петров прошел все горячие точки, а когда вернулся – воспоминания сами начали вырываться на бумагу. В конце концов, вышли три сотни страниц с романтическим названием "Кофе с привкусом пепла".

Кроме украинских читателей, автор хочет достучаться и до российских. И уже отправил в Россию первые экземпляры.

46-летний Алексей Петров прошел все самые адские точки Донбасса: Авдеевку, Гнутово, Талаковку и Широкино. Когда вернулся с войны домой, начал много писать. Сначала в Facebook, но потом понял, что воспоминаний хватит на целую книгу. Так и появилась его "Кофе с привкусом пепла".

В АТО было столько кофе выпито, что я, наверное, за всю свою жизнь столько не выпил,

– прокомментировал Алексей Петров, ветеран русско-украинской войны, писатель.

Волонтер Елена Ярошенко к презентации книги нарисовала портрет автора: позывной "Кот" с котом в руках. И вспомнила, как впервые встретила Алексея на фронте, вручая бойцам трезубцы.

"Он только вернулся с боевых действий. Это потрескавшиеся руки, закопченное лицо. От него пахло порохом. Он пришел и дрожащими руками принял этот трезубец", – вспоминает волонтер Елена Ярошенко.

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На презентацию "Кофе с привкусом пепла" пришли и боевые побратимы Алексея. В книге они реальные персонажи под настоящими именами. Мужчины признаются: давно мечтали, чтобы кто-то написал книгу о их войне.

То, что вы прочтете в этой книге, – это настолько близко к реальным событиям,

– рассказал ветеран российско-украинской войны Роман Черненко.

"Самое трудное для меня будет читать. Потому что я знаю, как все это было", – заверил Евгений Чалов, также ветеран российско-украинской войны.

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Как все происходило на самом деле, Алексей Петров хочет объяснить и противнику. Писатель уже отправил несколько экземпляров книги в Россию. И получил первые отзывы.

Друг с другом спорят: было, не было, правда, неправда. Интересно, что в крупном российском городе офис одной крупной фирмы разделился пополам. Одни говорят: вах, круто! Другие: ложь, быть такого не может!

– рассказал автор книги Алексей Петров.

Теперь уже у Алексея Петрова новая цель – перевести и издать книгу на английском языке. Чтобы глубоко обеспокоенные поведением России иностранцы поняли, что же происходит в Украине.