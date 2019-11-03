Ветеран войны должен отдать больше 120 тысяч за потерянный прибор ночного видения

Вадим Наконечный защищал свою Родину на войне, а теперь еще и должен заплатить ей долг. На Львовщине произошел досадный случай с добровольцем 80-й бригады. Во время боевых учений он потерял прибор ночного видения.

Теперь мужчина должен возместить воинской части более 120 тысяч гривен и где взять такие деньги семья простого шахтера из Червонограда не знает.

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Вадим Наконечный пошел на войну добровольцем в 2014 году, когда ему было 40. Во время службы побывал в горячих точках: Счастье, Крымское, Победа, Трехизбенка, Золотое. Но главное испытание для мужчины было впереди – на полигоне Широкий Лан, куда десантников отправили после войны.

Где-то 1-2 часа ночи, я поправляю автомат, потому что с колена стрелял из РПГ, потому что он уперся. Смотрю, чего-то не хватает, оказывается, одного прицела нет. Доложил командиру, но кто будет останавливаться, сразу вперед. На рассвете доложил ротному и должны были организовать поиски, но на них меня не взяли,

– вспомнил участник боевых действий Вадим Наконечный.

Через день часть снова отправили на фронт, а Вадима Наконечного даже не предупредили об ответственности. Монокуляр ночного видения Украине передали из Соединенных Штатов как военную помощь. В воинской части решили, что вина за его утрату полностью лежит на бойце.



Вадим Наконечный

"Сначала мне пять тысяч гривен предлагали, якобы столько он стоит, потом 16 с копейками. В госпитале когда лежал, то вообще устно говорили заплатишь столько-то, не знаю, кто звонил, не высвечивало. Уже на дембеле приходит исполнительный лист: будут взимать деньги", – рассказал ветеран войны.

Деньги оказались немалые, ведь согласно условиям привлечения к материальной ответственности военнослужащих, сумма стоимости утраченного прибора умножается на три. Поэтому бойцу выставили счет более чем на 120 тысяч гривен.



Прибор ночного видения

Началась долгая судебная тяжба. И Львовский окружной админсуд все же оставил долг ветерана в силе. Адвокат ветерана говорит – военная часть добилась самого тяжелого из возможных наказаний для своего же бойца, а суд не учел всех обстоятельств.

Для привлечения к полной материальной ответственности должен быть умысел данного лица. В этой ситуации такого нет. Если брать нормы действующего законодательства, которыми регулируется возмещение ущерба военнослужащего, можно было применить не полную материальную ответственность, а частичную,

– заявила юрист Мария Качабульская.

В 80 бригаде дело своего бывшего бойца нам не прокомментировали, а посоветовали обратиться с запросом в штаб десантно-штурмовых войск. Журналист и ветеран Влад Якушев – один из тех, кто боролся против штабной бюрократии во время своей службы в АТО. В 2016 году именно он добился, чтобы десятикратное возмещение за потерянные вещи сократили до трехкратного. Говорит, все зависит от человечности командира.

"Есть обязательно нюансы, если человек теряет или ломает что-то, что принадлежит армии во время выполнения задач, так же, как в зоне боевых действий во время боя что-то уничтожено, оно списывается. И так же, если это учение – это выполнение боевой задачи, то в принципе оно должно бы было также списываться", – прокомментировал журналист и участник боевых действий Влад Якушев.

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Для того, чтобы обжаловать решение, Вадим Наконечный пожаловался в Верховный Суд, но там отказали в рассмотрении из-за малозначимости дела. Единственный вариант, который остается у семьи – обратиться в Европейский суд по правам человека.