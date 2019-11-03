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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Ветеран войны должен отдать больше 120 тысяч за потерянный прибор ночного видения

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      Вадим Наконечный защищал свою Родину на войне, а теперь еще и должен заплатить ей долг. На Львовщине произошел досадный случай с добровольцем 80-й бригады. Во время боевых учений он потерял прибор ночного видения.

      Теперь мужчина должен возместить воинской части более 120 тысяч гривен и где взять такие деньги семья простого шахтера из Червонограда не знает.

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      Вадим Наконечный пошел на войну добровольцем в 2014 году, когда ему было 40. Во время службы побывал в горячих точках: Счастье, Крымское, Победа, Трехизбенка, Золотое. Но главное испытание для мужчины было впереди – на полигоне Широкий Лан, куда десантников отправили после войны.

      Где-то 1-2 часа ночи, я поправляю автомат, потому что с колена стрелял из РПГ, потому что он уперся. Смотрю, чего-то не хватает, оказывается, одного прицела нет. Доложил командиру, но кто будет останавливаться, сразу вперед. На рассвете доложил ротному и должны были организовать поиски, но на них меня не взяли,
      – вспомнил участник боевых действий Вадим Наконечный.

      Через день часть снова отправили на фронт, а Вадима Наконечного даже не предупредили об ответственности. Монокуляр ночного видения Украине передали из Соединенных Штатов как военную помощь. В воинской части решили, что вина за его утрату полностью лежит на бойце.

      вадим наконечний війна на донбасі
      Вадим Наконечный

      "Сначала мне пять тысяч гривен предлагали, якобы столько он стоит, потом 16 с копейками. В госпитале когда лежал, то вообще устно говорили заплатишь столько-то, не знаю, кто звонил, не высвечивало. Уже на дембеле приходит исполнительный лист: будут взимать деньги", – рассказал ветеран войны.

      Деньги оказались немалые, ведь согласно условиям привлечения к материальной ответственности военнослужащих, сумма стоимости утраченного прибора умножается на три. Поэтому бойцу выставили счет более чем на 120 тысяч гривен.

      прилад нічного бачення війна на донбасі
      Прибор ночного видения

      Началась долгая судебная тяжба. И Львовский окружной админсуд все же оставил долг ветерана в силе. Адвокат ветерана говорит – военная часть добилась самого тяжелого из возможных наказаний для своего же бойца, а суд не учел всех обстоятельств.

      Для привлечения к полной материальной ответственности должен быть умысел данного лица. В этой ситуации такого нет. Если брать нормы действующего законодательства, которыми регулируется возмещение ущерба военнослужащего, можно было применить не полную материальную ответственность, а частичную,
      – заявила юрист Мария Качабульская.

      В 80 бригаде дело своего бывшего бойца нам не прокомментировали, а посоветовали обратиться с запросом в штаб десантно-штурмовых войск. Журналист и ветеран Влад Якушев – один из тех, кто боролся против штабной бюрократии во время своей службы в АТО. В 2016 году именно он добился, чтобы десятикратное возмещение за потерянные вещи сократили до трехкратного. Говорит, все зависит от человечности командира.

      "Есть обязательно нюансы, если человек теряет или ломает что-то, что принадлежит армии во время выполнения задач, так же, как в зоне боевых действий во время боя что-то уничтожено, оно списывается. И так же, если это учение – это выполнение боевой задачи, то в принципе оно должно бы было также списываться", – прокомментировал журналист и участник боевых действий Влад Якушев.

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      Для того, чтобы обжаловать решение, Вадим Наконечный пожаловался в Верховный Суд, но там отказали в рассмотрении из-за малозначимости дела. Единственный вариант, который остается у семьи – обратиться в Европейский суд по правам человека.

      blog_ava
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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Львова
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