21:44
9 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, сегодня
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Ветерана АТО Мазура задержали в Польше: люди вышли на протест в Киеве – фото, видео

      227 Читати новину українською
      Протест из-за задержания Игоря Мазура
      Протест из-за задержания Игоря Мазура / 24 канал

      Под стенами посольства Польши в Киеве уже собрались люди с требованием освободить украинского активиста и добровольца Игоря Мазура, задержанного в Польше по требованию России.

      По информации корреспондента 24 канала, на акцию протеста пришло примерно полсотни человек. Они принесли с собой плакаты с надписями на польском, украинском и английском языках. Кроме этого, активисты выкрикивают "Тополе – волю!"

      Важно! Кто такой Игорь "Тополь" Мазур и почему его задержали в Польше

      На улице Ярославов Вал образовалась пробка, однако активисты не перекрыли дорогу, поэтому машины могут проезжать.

      польща тополя
      Люди вышли на протест из-за задержания добровольцапротест
      Активисты собрались под посольством Польши

      протест тополя
      Люди принесли плакаты с призывами освободить активиста      тополя київ протест
      Плакаты на польском языке с требованием освободить Мазура

      протест тополя затримання польща
      Полсотни человек под стенами посольства

      Протест в Киеве из-за задержания Игоря Мазура: смотрите видео

      Что известно о задержании Игоря Мазура?

      Поляки задержали ветерана АТО Игоря Мазура, более известного под позывным "Тополь". Сделали это на пограничном пункте Дорогуск по запросу Следственного комитета РФ, который подал украинца в международный розыск – мол, тот участвовал в боях в Первой чеченской войне против федеральных российских войск. Заметим, что именно по такому обвинению в России задержали и осудили Николая Карпюка и Станислава Клиха.

      Игорь Мазур по псевдо «Тополь» – некогда один из лидеров УНА-УНСО, впоследствии возглавлял ячейку "Правого сектора" на Киевщине, участвовал в акциях протеста "Украина без Кучмы", Оранжевой революции, революции Достоинства. На Донбассе служил в составе ВСУ в 2014 – 2015 годах.

      Сейчас Мазур – сотрудник Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, помощник народного депутата от партии "Голос" Соломии Бобровской.

      11 ноября суд города Холм будет решать вопрос его экстрадиции в федерацию. Игорь Мазур работает в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. В Польшу мужчина уехал по приглашению экс-вице-спикера польского Сейма Беаты Мазурик.

      blog_ava
      10 полезных девайсов с Aliexpress
      сегодня
      3275
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Польши Новости России Война на Донбассе Вооруженные силы Украины АТО Украина – Россия Протесты Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как Кремль может воспользоватся протестами в Украине
      сегодня , 20:00 Как Кремль может воспользоватся протестами в Украине
      Павло Казарін 128
      Мир меняется: оленьи рога на стенах и меховые шубы уже не в моде
      сегодня , 19:00 Мир меняется: оленьи рога на стенах и меховые шубы уже не в моде
      Блог Соцмережі 1130
      Имения Ярослава Дубневича: какой элитной недвижимостью владеет нардеп
      сегодня , 18:45 Имения Ярослава Дубневича: какой элитной недвижимостью владеет нардеп
      Юлія Гілей 211
      Наступ на свободу слова в Україні чи політичні розбірки: що відбувається насправді
      сегодня , 18:30 Наступ на свободу слова в Україні чи політичні розбірки: що відбувається насправді
      Антон Голобородько 91
      10 полезных девайсов с Aliexpress
      сегодня , 18:04 10 полезных девайсов с Aliexpress
      Анастасія Можаровська 3275
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук