Ветерана АТО Мазура задержали в Польше: люди вышли на протест в Киеве – фото, видео

Под стенами посольства Польши в Киеве уже собрались люди с требованием освободить украинского активиста и добровольца Игоря Мазура, задержанного в Польше по требованию России.

По информации корреспондента 24 канала, на акцию протеста пришло примерно полсотни человек. Они принесли с собой плакаты с надписями на польском, украинском и английском языках. Кроме этого, активисты выкрикивают "Тополе – волю!"

Важно! Кто такой Игорь "Тополь" Мазур и почему его задержали в Польше

На улице Ярославов Вал образовалась пробка, однако активисты не перекрыли дорогу, поэтому машины могут проезжать.



Люди вышли на протест из-за задержания добровольца

Активисты собрались под посольством Польши



Люди принесли плакаты с призывами освободить активиста

Плакаты на польском языке с требованием освободить Мазура



Полсотни человек под стенами посольства

Протест в Киеве из-за задержания Игоря Мазура: смотрите видео

Что известно о задержании Игоря Мазура?

Поляки задержали ветерана АТО Игоря Мазура, более известного под позывным "Тополь". Сделали это на пограничном пункте Дорогуск по запросу Следственного комитета РФ, который подал украинца в международный розыск – мол, тот участвовал в боях в Первой чеченской войне против федеральных российских войск. Заметим, что именно по такому обвинению в России задержали и осудили Николая Карпюка и Станислава Клиха.

Игорь Мазур по псевдо «Тополь» – некогда один из лидеров УНА-УНСО, впоследствии возглавлял ячейку "Правого сектора" на Киевщине, участвовал в акциях протеста "Украина без Кучмы", Оранжевой революции, революции Достоинства. На Донбассе служил в составе ВСУ в 2014 – 2015 годах.



Сейчас Мазур – сотрудник Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, помощник народного депутата от партии "Голос" Соломии Бобровской.

11 ноября суд города Холм будет решать вопрос его экстрадиции в федерацию. Игорь Мазур работает в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. В Польшу мужчина уехал по приглашению экс-вице-спикера польского Сейма Беаты Мазурик.