Ветерана войны на Донбассе с инвалидностью жестоко избили и ограбили под Киевом

Недавно в городе Вишневое Киевской области неизвестные жестоко избили и ограбили участника войны на Донбассе Александра Рафальского, который также имеет инвалидность третьей группы.

Об этом сообщила руководитель благотворительного фонда "Чистое небо" и Центра помощи участникам АТО Светлана Шаповалова на своей странице в Facebook.

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По ее словам, преступники избили до полусмерти украинского воина и украли у него кошелек, удостоверение инвалида войны, сняли цепочку с крестиком и оставили ветерана в бессознательном состоянии истекать кровью.

Как утверждает волонтер, сейчас Александр находится в больнице, в отделении нейрохирургии, и его ждет длительное лечение.

"В ограблении и избиении принимали участие трое мужчин, двое из них – местные, один родом из Донецкой области. Все трое знали, чем занимается Александр, где служил и что инвалидность получил в результате контузий. Всех троих задержали. Мы будем внимательно следить за ходом следствия", – добавляет Светлана Шаповалова.

Кроме того, она опубликовала фото Александра Рафальского после избиения.