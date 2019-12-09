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      Ветеранов и активистов "Нацкорпуса" задержали в Париже на акции протеста "Не капітулюй Путіну"

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      Ветеранов и активистов "Нацкорпуса" задержали в Париже на акции протеста "Не капітулюй Путіну" / Кадр из видео

      Во время акции протеста "Не капітулюй Путіну" в Париже, где сегодня стартовал нормандский саммит с участием Владимира Зеленского, полиция задержала ветеранов российско-украинской войны и активистов "Национального Корпуса".

      Об этом 9 декабря сообщили на Youtube-канале политической партии "Нацкорпус".

      Активисты прибыли специально в Париж, чтобы призвать Президента Украины не идти на уступки перед РФ и не сдавать национальные интересы во время переговоров, которые сегодня проходят во Франции. Акцию устроили у Елисейского дворца. В руках протестующие держали плакат с надписью "Не капитулируй перед Путиным – ты не лох" ("Не капітулюй Путіну – ти ж не лох"), а также флаги РФ и "ЛДНР", которые впоследствии порвали. После этого активистов задержала полиция.

      Сами протестующие объяснили, что имели одну цель – призвать Владимира Зеленского отстоять интересы Украины во время переговоров с РФ и не допустить подписания каких-либо соглашений на сомнительных для нашей страны условиях.

      "Мы сегодня собрались здесь, потому что чувствуем угрозу и опасность в контексте нормандских переговоров. Сегодня будут не равные и справедливые переговоры, а нонсенс, когда вместо страны-агрессора России к уступкам будут принуждать Украину. Ветераны не понаслышке знают о ситуации на Донбассе, где уже погибли тысячи украинцев, каждый из которых отдал все ради целостности и будущего Украины. Если сегодня господина Зеленского будут принуждать к подписанию невыгодных для Украины условий, пусть вспомнит, что он сказал ветеранам в Золотом о том, что он не лох и не будет предавать интересы Украины", – пояснил во время встречи с прессой председатель Восточного поприща "Национального Корпуса" и бывший командир добровольческого полка "Азов" Максим Жорин.

      Среди главных требований ветеранов и представителей "Национального Корпуса" у Зеленского – это не подписывать амнистию для боевиков "ЛДНР", не проводить выборы в ОРДЛО к восстановлению контроля над границей и отказаться от капитулянтского разведения войск.

      Активисты подчеркнули: если Владимир Зеленский согласится на эти условия в обмен, например, на дешевый российский газ, он просто изменит Украине и всему, за что боролась нация в последние годы.

      Заметим, что после непродолжительной беседы с представителями парижской полиции ветеранов и активистов "Нацкорпуса" в конце концов отпустили.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Национальный корпус
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