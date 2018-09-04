Ветеран войны на Донбассе, которому отказали в Институте рака, будет лечиться в Турции

Ветеран войны на Донбассе – Виталий Драган, которому отказали в лечении в Институте рака, отправился на бесплатное лечение в Турцию.

У бойца диагностировали опухоль лимфатической системы. Ему необходима сложная и дорогая процедура – пересадка костного мозга.

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В украинской больнице ему отказала Анна Губарева, которая сказала, что "он убивал братский народ на Донбассе".

А потом добавили, что и денег на такую операцию в учреждении нет. Скандал получил такую огласку, что о нем узнали турецкие врачи.

Я очень рад что у меня есть такая возможность, я первый кому такое лечение предложили, просто это невозможно отказаться,

– сказал ветеран войны на Донбассе Виталий Драган.

Сегодня Виталий отправился в Стамбул, все расходы на дорогостоящие процедуры клиника берет на себя.

"Заболевание требует радиоизлучение, химиотерапию и пересадку костного мозга. В нашей клинике Виталию будет произведена полная диагностика, которая и скажет какой курс лечения будет назначен, – заявил представитель турецкой клиники в Украине Иларион Свиридюк.

Видеокомментарий Виталия Драгана и Илариона Свиридюка

Скандального врача онкогематологического отделения Института рака Анну Губареву, которая в июне 2018 года отказалась лечить ветерана АТО Виталия Драгана за то, что "тот убивал братский народ", после громкого увольнения восстановили на работе и повысили.