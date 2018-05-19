Ветераны, которых искалечила война с Россией, приняли участие в масштабном велопробеге: фото
Украинские военные, которые были на грани жизни и смерти, проехали более семи километров на специальных велосипедах во время велопробега. Трехколесный транспорт собственноручно смастерил их врач.
В Киеве на улицах Броваров появились необычные велосипедисты. Их транспорт – трехколесный, а сами участники велопробега не нуждаются в спортивных титулах, потому что уже победители.
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Это ветераны российско-украинской войны. Все буквально вернулись с того света. Почти каждый перенес десяток операций.
Велопробег ветеранов российско-украинской войны Киев
Пуля вражеского снайпера разворотила тело, но не сломила дух Сергея.
"Ранило в позвоночник, и вы сами можете представить, какое это было состояние. Если я рулю, то жизнь продолжается", – сказал участник велопробега Сергей Салий.
Два года ежедневных тренировок – и успешно преодолел более семи километров на своем трехколесном велосипеде и Илья Карпов. Пробыв в коме две недели, Илья вернулся к жизни.
Ветеран войны на Донбассе Илья Карпов
Для них каждый новый день – счастье. Хотя сначала считали: жить не будут, не то что ездить на велосипеде.
После тяжелой черепно-мозговой травмы Валерию Сергиенко пришлось всему учиться заново.
Ветеран войны Валерий Сергиенко
Своему возвращению к жизни все эти мужчины обязаны нейрохирургу, директору клиники NODUS Александру Кулику. Их участие в соревнованиях – тоже его заслуга. Своими руками он смастерил для своих пациентов специальные велосипеды. Для этого пришлось часами работать в гараже.
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В клинике, которую возглавляет Александр Кулик, реабилитацией украинских военных занимаются с 2014 года. Говорит, уже восстановили 160 больных.
"Некоторые из них даже ходят! Но очень неуверенно, поэтому мы поручили их рукам крутить эти велосипеды, кто-то вообще руками даже шевелить не может", – отметил он.
Директор клиники NODUS Александр Кулик
В очереди на реабилитацию к нейрохирургу Кулику еще 700 военных, потому что знают: у этого врача даже парализованные встают на ноги. Правда, лечение одного такого пациента стоит до 200 тысяч гривен в месяц. Помогают волонтеры, привлекают меценатов. Не откажутся от помощи благотворителей и сейчас.