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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Вьетнам выходит из карантина: за все время здесь не зарегистрировали ни одного летального случая

      - Читати новину українською
      У В'єтнамі скасовують карантин / GettyImages

      Меньше месяца Вьетнам пробыл на карантине и уже начинает из него выходить. Власть обосновывает смягчение тем, что в течение недели не было зафиксированных случаев, а в целом за время эпидемии – ни одной смерти от COVID-19.

      Уже 23 квітня почнуть знімати введені карантинні обмеження, зокрема повертають внутрішні авіарейси. Про це повідомляє Інтерфакс – Україна з посиланням на в'єтнамські ЗМІ, які цитують прем'єра країни Нгуєна Суана Фука.

      Дізнайтеся про те Як світ починає виходити з жорсткого карантину

      Успішно запобігаючи і борючись з епідемією за допомогою жорстких заходів соціального дистанціювання, ми як і раніше повинні забезпечити торгівлю товарами, створення робочих місць і соціально-економічний розвиток,
      – заявив Нгуєн Суан Фук.

      Що дозволять у В'єтнамі після зняття карантину

      • За даними комітету, в більшості міст країни знімаються обмеження на ведення підприємницької та іншої діяльності, а також на надання послуг, відкриваються магазини, кафе і ресторани. Однак при цьому жителі повинні дотримуватися заходів із запобігання поширенню інфекції.
      • Як повідомляє в'єтнамське телебачення, в деяких провінціях, зокрема в провінціях Тхайбінь і Камау, починають працювати школи.
      • Прем'єр-міністр підкреслив, що жителям країни потрібно прийняти "нову норму" способу життя, закликавши людей "носити маски в громадських місцях, дотримуватися розумну дистанцію і уникати багатолюдних зборів".
      • Крім того, повний режим ізоляції залишається в силі для деяких районів столиці країни – Ханоя, які оголошені районами з високим ступенем ризику. Там карантинні заходи будуть діяти до 30 квітня.


      Нових випадків не реєстрували з 16 квітня / Скриншот з worldometers

      Коронавірус у В'єтнамі: головне

      • У В'єтнамі, за даними worldometers, зареєстрували 268 випадків COVID-19, нуль летальних випадків, а 224 людини одужали.
      • Уже впродовж тижня не було виявлено жодного нового випадку зараження COVID-19.
      • В'єтнам є однією з перших країн, яка ввела заборону на польоти в Китай і з країни на початку лютого. Тоді були поміщені на карантин близько розташовані до Ханою поселення з населенням приблизно 10 тисяч осіб.
      • Загальнонаціональний карантин ввели в країні 1 квітня. З 18 квітня країна закрила кордони і заборонила в'їзд іноземцям на місяць.

      В'єтнам на півночі межує з Китаєм

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Китай
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