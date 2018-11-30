Въезд россиян в Украину: Порошенко рассказал, какие требования к гражданам РФ нужно усилить

Президент Украины Петр Порошенко выступает за ужесточение правил регистрации граждан Российской Федерации, въехавших на территорию Украины. Особенно, к таким мерам нужно прибегнуть на территории тех областей, в которых введено военное положение.

Об этом глава государства заявил во время совещания по усилению обороноспособности страны.

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Он отметил, что требования к регистрации россиян надо усилить в Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях, где объявлено военное положение из-за угрозы вероятного усиления агрессии и нападения России.

Я бы ужесточил требования к регистрации в отношении граждан Российской Федерации, особенно в областях, в которых введено военное положение. Предложения прошу принести мне в течение 24 часов на утверждение,

– заявил Порошенко.

Также, глава государства поддержал меры, введенные Госпогранслужбой Украины по усилению охраны границы.

"Правильно я понимаю, что это меры, которые мешают Российской Федерации формировать здесь отряды частных армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ, и не дать им провести операции, которые они пытались провести в 2014 году", – добавил президент.

Запропонував посилити вимоги до реєстрації, особливо в областях, в яких введено воєнний стан, щодо громадян РФ. Пропозиції щодо цього попросив внести протягом 24 годин на затвердження. — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 ноября 2018 г.

Напомним, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Запрет продлится на время действия военного положения. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украину.

Почему Украина ввела военное положение?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.