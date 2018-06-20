Въезд в центр Киева может стать платным

В Киеве предлагают ввести оплату за въезд в центральное ядро столицы, а также построить перехватывающие паркинги на въезде в город. Таким образом коммунальное объединение "Киевгенплан" планирует решить проблему парковок в Киеве.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Киевгенплана".

По данным коммунального объединения, в Киеве зарегистрировано более 900 тысяч автомобилей, из них 767 тысяч – легковые.

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Для решения проблемы с парковками в столице была разработана "Схема размещения гаражей и автостоянок в Киеве". Она предусматривает освобождение проезжих частей улиц от стоянок автотранспорта, уменьшение количества въезжающих автомобилей, расчет мест под перехватывающие парковки, ограничения въезда автомобилей в центральную часть города, обеспечение населения Киева необходимыми расчетно-нормативными паркоместами.

Отмечается, что из других регионов Украины и населенных пунктов Киевской области в город каждый день утром въезжают около 100 тысяч автомобилей, из которых около 70 тысяч – легковые. Большинство этого транспорта направляется через центральную часть Киева в связи с недостаточным количеством объездных магистралей. Согласно данным "Киевгенплана", 10% легковых авто (примерно 7 тысяч машино-мест) возможно перехватить на въездах в города, разместив перехватывающие паркинги.

Также для ограничения въезда в центральную часть Киева предлагается разместить перехватывающие паркинги на границе центрального ядра.

Если план удастся реализовать, по мнению специалистов Института Генплана, часть населения пересядет на общественный транспорт.

Кроме того, предлагается ограничить строительство паркингов, установить тарифы на парковку с индексом увеличения на центральную зону, а также постепенно ввести платный въезд в центральное ядро города.

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Решению проблемы с транспортом в Киеве будет способствовать завершение строительства Подольского мостового перехода, строительство правобережных подходов к Подольскому и Дарницкому мостовым переходам через Днепр.