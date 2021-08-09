Из-за учений на некоторых въездах в Киев нацгвардейцы выставили блок-посты. К ним привлекли личный состав, бронетехнику и кинологов.

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Кроме того, развернули командный пункт управления. Через него коммуницируют со всеми привлеченными к обучению органами управления составляющих сектора безопасности и обороны Украины.



В Киеве начались учения ВСУ и Нацгвардии / Фото МВД



К учениям привлекли бронетехнику / Фото МВД

Для чего проводят обучение

Во время обучения для военных предусмотрели боевые задачи. Они будут охранять критически важные объекты, обеспечивать функционирование органов государственной власти и местного самоуправления.



Военные будут выполнять боевые задачи / Фото МВД

Также планируют поддерживать безопасность в столице. В этом будет помогать бригада по охране общественного порядка Национальной гвардии Украины. Учения продлятся до 13 августа. Их целью является реализация государственной политики по безопасности и защите населения и территории Украины.



Учения продлятся до 13 августа / Фото МВД

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