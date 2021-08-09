Из-за учений на некоторых въездах в Киев нацгвардейцы выставили блок-посты. К ним привлекли личный состав, бронетехнику и кинологов.
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Кроме того, развернули командный пункт управления. Через него коммуницируют со всеми привлеченными к обучению органами управления составляющих сектора безопасности и обороны Украины.
В Киеве начались учения ВСУ и Нацгвардии / Фото МВД
К учениям привлекли бронетехнику / Фото МВД
Для чего проводят обучение
Во время обучения для военных предусмотрели боевые задачи. Они будут охранять критически важные объекты, обеспечивать функционирование органов государственной власти и местного самоуправления.
Военные будут выполнять боевые задачи / Фото МВД
Также планируют поддерживать безопасность в столице. В этом будет помогать бригада по охране общественного порядка Национальной гвардии Украины. Учения продлятся до 13 августа. Их целью является реализация государственной политики по безопасности и защите населения и территории Украины.
Учения продлятся до 13 августа / Фото МВД
Военные учения в Украине: последние новости
- Военные из США прибыли в Винницкую область для совместных учений с украинскими военными. Также прибыли 2 военнотранспортных самолета.
- В Николаевской области состоялись первые совместные учения украинцев и британцев "Казацкая булава – 21".
- Также в Николаевской области, на полигоне "Широкий лан", продолжаются военные учения, которые 9 августа посетил Владимир Зеленский.
- 19 июля на Львовщине тренировались 1200 военных из разных стран. Целью учений было улучшить партнерство и военное сотрудничество стран Люблинского треугольника.