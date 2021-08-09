Из-за учений на некоторых въездах в Киев нацгвардейцы выставили блок-посты. К ним привлекли личный состав, бронетехнику и кинологов.

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Кроме того, развернули командный пункт управления. Через него коммуницируют со всеми привлеченными к обучению органами управления составляющих сектора безопасности и обороны Украины.


В Киеве начались учения ВСУ и Нацгвардии / Фото МВД


К учениям привлекли бронетехнику / Фото МВД

Для чего проводят обучение

Во время обучения для военных предусмотрели боевые задачи. Они будут охранять критически важные объекты, обеспечивать функционирование органов государственной власти и местного самоуправления.


Военные будут выполнять боевые задачи / Фото МВД

Также планируют поддерживать безопасность в столице. В этом будет помогать бригада по охране общественного порядка Национальной гвардии Украины. Учения продлятся до 13 августа. Их целью является реализация государственной политики по безопасности и защите населения и территории Украины.


Учения продлятся до 13 августа / Фото МВД

Военные учения в Украине: последние новости

  • Военные из США прибыли в Винницкую область для совместных учений с украинскими военными. Также прибыли 2 военнотранспортных самолета.
  • В Николаевской области состоялись первые совместные учения украинцев и британцев "Казацкая булава – 21".
  • Также в Николаевской области, на полигоне "Широкий лан", продолжаются военные учения, которые 9 августа посетил Владимир Зеленский.
  • 19 июля на Львовщине тренировались 1200 военных из разных стран. Целью учений было улучшить партнерство и военное сотрудничество стран Люблинского треугольника.