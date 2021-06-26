Видео с пробками обнародовали в сети. Его сняли примерно в 09:00. Это время в субботу не является пиковым.
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На въезде в Одессу сформировались пробки
9 утра, а в сторону Двух Столбов к городу огромная очередь отдыхающих,
– говорится в сообщении.
Утром в выходной на въезде в Одессу обычно не много автомобилей. Поэтому, учитывая пробки на видео, видимо, украинцы из-за жары решили начать пляжный сезон в Одессе и массово отправились в город.
Автор видео отмечает, что в очереди есть много автомобилей из Киева и других городов Украины.
К слову, Хаджибейский мост не будут перекрывать, там уже начал работать комплекс камер и весового оборудования, который сможет определять вес фур и фиксировать нарушителей.
Погода в Одессе: что известно
- Из-за дождей, которые накрывали всю страну с начала июня, полноценный туристический сезон в Одессе все никак не наступит.
- Длительные осадки привели к тому, что море зацвело, а потом почернело.
- На 26 июня синоптики прогнозируют в Одесской области жару до +33 градусов, однако возможны дожди. Осадки будут продолжаться и 27 июня, а столбики термометров максимально будут достигать +30 градусов. Дожди полностью отступят 28 июня, температура будет +25...+27 градусов.
Пробки на въезде в Одессу: смотрите видео "Одесса INFO"