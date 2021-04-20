Українські та французькі правоохоронці 20 квітня ліквідували транскордонний канал торгівлі людьми з Одещини. Після розкриття схеми провели обшуки та затримали підозрюваних. У них знайшли зброю, наркотики та чужі паспорти.

К ликвидации канала торговли людьми привлекли работников Госпогранслужбы, Нацполиции и миграционной полиции Одесской области. Следователи тесно сотрудничали с правоохранителями Франции.

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Один из задержанных у правоохранителей / Фото Госпогранслужбы

Как началось расследование

Расследование правоохранители двух стран начали еще в конце 2020 года. Они пытались разоблачить группу лиц, причастных к вербовке и переправке во Францию граждан Украины.

Следователи считали, что это делают для осуществления противоправной деятельности. В частности, тогда обнаружили торговлю людьми и мошенничество. Когда было достаточно оснований, начали обыски и аресты.

Задержание преступной группы: видео Нацполиции

Подробнее о задержании подозреваемых

В общем провели 49 обысков.

Вследствие задержали 8 фигурантов уголовного дела.

В полиции Одесской области сообщили, что всем задержанным – от 26 до 49 лет.

Еще 9 человек задержали во Франции местные правоохранители.

Следователи смогли раскрыть всю схему злоумышленников.

Также установили роль каждого из них.

Фигурантов дела задерживали в разных городах и странах.

В каких именно – не сообщается.

В домах подозреваемых обнаружили ряд паспортных документов, сим-карты разных операторов, банковские карты, оружие и наркотические вещества.

Известно уже о 100 пострадавших в результате действий преступной группировки.

Также во время обыска в доме одного из фигурантов правоохранители обнаружили женщину, которую против воли держали хозяева. Ее заставляли выполнять всю работу по дому – заниматься огородом и ухаживать за домохозяйством. Из-за содержания женщины открыли отдельное производство по статье о незаконном ограничении свободы.

Обыски в домовладениях подозреваемых: видео Госпогранслужбы

Какой была схема банды

Силовики выяснили, что группа лиц на территории Украины осуществлялся подбор и вербовку лиц с низким социальным уровнем жизни. В основном это были цыгане.



Обыск в доме подозреваемого / Фото Госпогранслужбы

Злоумышленники предлагали жертвам так называемое "путешествие по Европе". Еще каждому обещали 200 – 300 евро.

По прибытии в конечную страну путешествия, то есть Францию, злоумышленники отбирали у "путешественников" документы. Они угрожали им созданием "проблем" с местными правоохранительными органами.

"Заложники" могли вернуться домой только после оформления на территории Франции статуса беженца. После этого преступной группе ежемесячно начисляли социальную компенсацию – 300 евро. Продолжалось так в течение 9 месяцев.



Банковские карты, которые были выявлены во время обысков / Фото Нацполиции

Используя положение жертв, злоумышленники получали на руки банковские карты и средства, которые поступали на счета. Затем этих обманутых людей уже возвращали в Украину.

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Оружие, которое нашли при обыске / Фото Госпогранслужбы

Что грозит фигурантам дела

Сейчас под стражей все члены группировки. Если их вину докажут, то каждому из них грозит заключение на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.