Везли до Франції та забирали документи: на Одещині ліквідували великий канал торгівлі людьми
Українські та французькі правоохоронці 20 квітня ліквідували транскордонний канал торгівлі людьми з Одещини. Після розкриття схеми провели обшуки та затримали підозрюваних. У них знайшли зброю, наркотики та чужі паспорти.
Источник:Держприкордонслужба
К ликвидации канала торговли людьми привлекли работников Госпогранслужбы, Нацполиции и миграционной полиции Одесской области. Следователи тесно сотрудничали с правоохранителями Франции.
К теме В Киеве переселенец отправлял украинок для съемок в порно: "актрис" заказывал известный режиссер
Один из задержанных у правоохранителей / Фото Госпогранслужбы
Как началось расследование
Расследование правоохранители двух стран начали еще в конце 2020 года. Они пытались разоблачить группу лиц, причастных к вербовке и переправке во Францию граждан Украины.
Следователи считали, что это делают для осуществления противоправной деятельности. В частности, тогда обнаружили торговлю людьми и мошенничество. Когда было достаточно оснований, начали обыски и аресты.
Задержание преступной группы: видео Нацполиции
Подробнее о задержании подозреваемых
- В общем провели 49 обысков.
- Вследствие задержали 8 фигурантов уголовного дела.
- В полиции Одесской области сообщили, что всем задержанным – от 26 до 49 лет.
- Еще 9 человек задержали во Франции местные правоохранители.
- Следователи смогли раскрыть всю схему злоумышленников.
- Также установили роль каждого из них.
- Фигурантов дела задерживали в разных городах и странах.
- В каких именно – не сообщается.
- В домах подозреваемых обнаружили ряд паспортных документов, сим-карты разных операторов, банковские карты, оружие и наркотические вещества.
- Известно уже о 100 пострадавших в результате действий преступной группировки.
Также во время обыска в доме одного из фигурантов правоохранители обнаружили женщину, которую против воли держали хозяева. Ее заставляли выполнять всю работу по дому – заниматься огородом и ухаживать за домохозяйством. Из-за содержания женщины открыли отдельное производство по статье о незаконном ограничении свободы.
Обыски в домовладениях подозреваемых: видео Госпогранслужбы
Какой была схема банды
Силовики выяснили, что группа лиц на территории Украины осуществлялся подбор и вербовку лиц с низким социальным уровнем жизни. В основном это были цыгане.
Обыск в доме подозреваемого / Фото Госпогранслужбы
Злоумышленники предлагали жертвам так называемое "путешествие по Европе". Еще каждому обещали 200 – 300 евро.
По прибытии в конечную страну путешествия, то есть Францию, злоумышленники отбирали у "путешественников" документы. Они угрожали им созданием "проблем" с местными правоохранительными органами.
"Заложники" могли вернуться домой только после оформления на территории Франции статуса беженца. После этого преступной группе ежемесячно начисляли социальную компенсацию – 300 евро. Продолжалось так в течение 9 месяцев.
Банковские карты, которые были выявлены во время обысков / Фото Нацполиции
Используя положение жертв, злоумышленники получали на руки банковские карты и средства, которые поступали на счета. Затем этих обманутых людей уже возвращали в Украину.
Советуем ознакомиться Не лечили, а калечили: в западных областях освободили пленников "реабилитационных центров"
Оружие, которое нашли при обыске / Фото Госпогранслужбы
Что грозит фигурантам дела
Сейчас под стражей все члены группировки. Если их вину докажут, то каждому из них грозит заключение на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Поделиться новостью