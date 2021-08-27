ДТП произошло 26 августа около 14:16. В СМИ сообщают, что водитель фуры официально является безработным иностранцем. Полиция пока не предоставляет официальной информации.

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Пострадавшие полицейские

Грузовик MAN врезался в Renault Sandero, который был служебным автомобилем местного отдела полиции. Известно, что водитель фуры официально не работает и является иностранцем.

В результате аварии, травмировались пассажиры легковушки: старший сержант полиции, майор, капитан. Их госпитализировали. У полицейских обнаружили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, травмы позвоночника и грудной клетки.

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