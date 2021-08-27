ДТП произошло 26 августа около 14:16. В СМИ сообщают, что водитель фуры официально является безработным иностранцем. Полиция пока не предоставляет официальной информации.
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Пострадавшие полицейские
Грузовик MAN врезался в Renault Sandero, который был служебным автомобилем местного отдела полиции. Известно, что водитель фуры официально не работает и является иностранцем.
В результате аварии, травмировались пассажиры легковушки: старший сержант полиции, майор, капитан. Их госпитализировали. У полицейских обнаружили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, травмы позвоночника и грудной клетки.
ДТП с полицией: последние новости
- В Одесской области 13 августа перекинулось авто с полицейскими. Водитель легковушки вдруг очень резко повернул направо и слетел с трассы. Как следствие, три правоохранителя погибли и еще один пострадал. Пострадавший находился в реанимации.
- 11 августа в Киеве патрульные врезались в маршрутку. Очевидцы говорят, что полицейские почти не тормозили. В результате аварии пострадал один человек. Его госпитализировали.
- 28 июля на Николаевщине столкнулись Renault и Mitsubishi Outlander. Во второй машине ехали полицейские. За рулем был 26-летний правоохранитель. В результате ДТП пострадал водитель Renault.