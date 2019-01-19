"Везли точно не обычные патроны": украинские солдаты сожгли транспорт боевиков с боеприпасами
Российские террористы не прекращают обстрелы на передовой. Но украинские солдаты держат оборону: накануне вблизи поселка Пески они подбили грузовик боевиков с боекомплектом.
Украинские воины засекли колонну грузовиков, которые двигались на одну из позиций врага вблизи Песков, и сыграли на опережение.
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Военнослужащий ВСУ Сергей Липский рассказал: вместе с побратимами зафиксировали движение трех транспортных средств и приняли решение относительно удара по колонне – один из грузовиков удалось подбить.
Судя по взрывам и зареву везли точно не обычные патроны к стрелковому оружию. Если бы украинские военные не подбили этот грузовик, боевики выпустили бы эти смертоносные снаряды по нашим позициям.
Вот так взрываются снаряды и ракеты, которые боевикам привезли из России
Напомним, сейчас на Донбассе продолжается так называемое новогоднее перемирие и режим полного прекращения огня. Однако оккупанты и не думали его соблюдать.
Оно лишь так называется – "перемирие". Стреляют так, как и раньше,
– подчеркнул солдат Александр.
Террористы надеются, что украинские солдаты потеряют бдительность и расслабятся, но их надежды напрасны. Украинские защитники ежедневно и ежечасно в полной боевой готовности: как на передовой, так и в тылу.
Украинские артиллеристы ежедневно тренируются и шлифуют свое мастерство, хотя и находятся в местах отвода. Если необходимо, они в считанные минуты готовы поддержать пехоту.
Артиллеристы ВСУ тренируются согласно графику занятий
После того, как украинские армейцы сожгли КамАЗ боевиков с боеприпасами, под оккупированным Донецком хоть на несколько дней, но воцарилась тишина.