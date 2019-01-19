"Везли точно не обычные патроны": украинские солдаты сожгли транспорт боевиков с боеприпасами

Российские террористы не прекращают обстрелы на передовой. Но украинские солдаты держат оборону: накануне вблизи поселка Пески они подбили грузовик боевиков с боекомплектом.

Украинские воины засекли колонну грузовиков, которые двигались на одну из позиций врага вблизи Песков, и сыграли на опережение.

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Военнослужащий ВСУ Сергей Липский рассказал: вместе с побратимами зафиксировали движение трех транспортных средств и приняли решение относительно удара по колонне – один из грузовиков удалось подбить.

Судя по взрывам и зареву везли точно не обычные патроны к стрелковому оружию. Если бы украинские военные не подбили этот грузовик, боевики выпустили бы эти смертоносные снаряды по нашим позициям.

Вот так взрываются снаряды и ракеты, которые боевикам привезли из России

Напомним, сейчас на Донбассе продолжается так называемое новогоднее перемирие и режим полного прекращения огня. Однако оккупанты и не думали его соблюдать.

Оно лишь так называется – "перемирие". Стреляют так, как и раньше,

– подчеркнул солдат Александр.

Террористы надеются, что украинские солдаты потеряют бдительность и расслабятся, но их надежды напрасны. Украинские защитники ежедневно и ежечасно в полной боевой готовности: как на передовой, так и в тылу.

Украинские артиллеристы ежедневно тренируются и шлифуют свое мастерство, хотя и находятся в местах отвода. Если необходимо, они в считанные минуты готовы поддержать пехоту.

Артиллеристы ВСУ тренируются согласно графику занятий

После того, как украинские армейцы сожгли КамАЗ боевиков с боеприпасами, под оккупированным Донецком хоть на несколько дней, но воцарилась тишина.