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      "Везли точно не обычные патроны": украинские солдаты сожгли транспорт боевиков с боеприпасами

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      Российские террористы не прекращают обстрелы на передовой. Но украинские солдаты держат оборону: накануне вблизи поселка Пески они подбили грузовик боевиков с боекомплектом.

      Украинские воины засекли колонну грузовиков, которые двигались на одну из позиций врага вблизи Песков, и сыграли на опережение.

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      Военнослужащий ВСУ Сергей Липский рассказал: вместе с побратимами зафиксировали движение трех транспортных средств и приняли решение относительно удара по колонне – один из грузовиков удалось подбить.

      Судя по взрывам и зареву везли точно не обычные патроны к стрелковому оружию. Если бы украинские военные не подбили этот грузовик, боевики выпустили бы эти смертоносные снаряды по нашим позициям.

      Війна на Донбасі

      Вот так взрываются снаряды и ракеты, которые боевикам привезли из России

      Напомним, сейчас на Донбассе продолжается так называемое новогоднее перемирие и режим полного прекращения огня. Однако оккупанты и не думали его соблюдать.

      Оно лишь так называется – "перемирие". Стреляют так, как и раньше,
      – подчеркнул солдат Александр.

      Террористы надеются, что украинские солдаты потеряют бдительность и расслабятся, но их надежды напрасны. Украинские защитники ежедневно и ежечасно в полной боевой готовности: как на передовой, так и в тылу.

      Украинские артиллеристы ежедневно тренируются и шлифуют свое мастерство, хотя и находятся в местах отвода. Если необходимо, они в считанные минуты готовы поддержать пехоту.

      Війна на Добнасі

      Артиллеристы ВСУ тренируются согласно графику занятий

      После того, как украинские армейцы сожгли КамАЗ боевиков с боеприпасами, под оккупированным Донецком хоть на несколько дней, но воцарилась тишина.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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