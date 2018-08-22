VGJ.Storm – Winstrike: расписание и результаты третьего дня плей-офф The International 2018

В ночь с 22 на 23 августа на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) состоится уже третий день плей-офф крупнейшего в истории киберспортивного турнира по Dota 2. Призовой фонд уже достиг 25 миллионов долларов, побив прошлогодний рекорд в 24,78 миллиона.

Время начала матчей – киевское. Нижняя сетка: 20:00 VGJ.Storm (Сев. Америка) – Winstrike (СНГ)

Комментаторы: Виталий V1lat Волочай, Виктор GodHunt Волков 23:00 Team Secret (Европа) – Vici Gaming (Китай)

Комментаторы: Алексей Lex Филиппов, Никита 4ce Котков Примерно в 01:00 будет сыгран матч между искусственным интеллектом Open AI и командой людей. Читайте также: расписание и результаты второго дня плей-офф The International 2018 Верхняя сетка: 2:00 Team Liquid (Европа) – PSG.LGD (Китай)

Комментаторы: Роман CaspeRRR Лепехин, Алексей Bafik Бафадаров 5:00 OG (Европа) – Evil Geniuses (Сев. Америка)

Комментаторы: Владимир Maelstorm Кузминов, Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов Все матчи можно посмотреть тут. Расписание третьего дня плей-офф TI8 Следите за The International 2018 в разделе Спорт 24