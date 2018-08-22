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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

VGJ.Storm – Winstrike: расписание и результаты третьего дня плей-офф The International 2018

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The International 2018
The International 2018

В ночь с 22 на 23 августа на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) состоится уже третий день плей-офф крупнейшего в истории киберспортивного турнира по Dota 2. Призовой фонд уже достиг 25 миллионов долларов, побив прошлогодний рекорд в 24,78 миллиона.

Время начала матчей – киевское.

Нижняя сетка:

20:00 VGJ.Storm (Сев. Америка) – Winstrike (СНГ)
Комментаторы: Виталий V1lat Волочай, Виктор GodHunt Волков

23:00 Team Secret (Европа) – Vici Gaming (Китай)
Комментаторы: Алексей Lex Филиппов, Никита 4ce Котков

Примерно в 01:00 будет сыгран матч между искусственным интеллектом Open AI и командой людей.

Читайте также: расписание и результаты второго дня плей-офф The International 2018

Верхняя сетка:

2:00 Team Liquid (Европа) – PSG.LGD (Китай)
Комментаторы: Роман CaspeRRR Лепехин, Алексей Bafik Бафадаров

5:00 OG (Европа) – Evil Geniuses (Сев. Америка)
Комментаторы: Владимир Maelstorm Кузминов, Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов

Все матчи можно посмотреть тут.

Расписание третьего дня плей-офф TI8

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Теги: Новости спорта Киберспорт
Источник: 24 Канал
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