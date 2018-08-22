VGJ.Storm – Winstrike: расписание и результаты третьего дня плей-офф The International 2018
В ночь с 22 на 23 августа на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) состоится уже третий день плей-офф крупнейшего в истории киберспортивного турнира по Dota 2. Призовой фонд уже достиг 25 миллионов долларов, побив прошлогодний рекорд в 24,78 миллиона.
Время начала матчей – киевское.
Нижняя сетка:
20:00 VGJ.Storm (Сев. Америка) – Winstrike (СНГ)
Комментаторы: Виталий V1lat Волочай, Виктор GodHunt Волков
23:00 Team Secret (Европа) – Vici Gaming (Китай)
Комментаторы: Алексей Lex Филиппов, Никита 4ce Котков
Примерно в 01:00 будет сыгран матч между искусственным интеллектом Open AI и командой людей.
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Верхняя сетка:
2:00 Team Liquid (Европа) – PSG.LGD (Китай)
Комментаторы: Роман CaspeRRR Лепехин, Алексей Bafik Бафадаров
5:00 OG (Европа) – Evil Geniuses (Сев. Америка)
Комментаторы: Владимир Maelstorm Кузминов, Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов
Все матчи можно посмотреть тут.
Расписание третьего дня плей-офф TI8
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