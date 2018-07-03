"Входили в состав России": В Госдуме РФ нагло "присвоили" три города Украины

Украинские города, а именно Житомир, Львов и Нежин, названия которых президент России Владимир Путин присвоил частям армии России, на самом деле являются российскими.

Об этом написал депутат нелегитимной Государственной Думы, лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский в личном Telegram-канале.

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Как известно, 3 июля Владимир Путин подписал указы, по которым полки и дивизии армии России получили имена Львова, Нежина, Житомира. Кроме украинских городов, использованы также названия городов Беларуси и некоторых регионов Европы.

Так, одиозный политик отметил, что не понимает, почему в Украине возмущаются такому решению главы Кремля и считает его исторически справедливым.

"Хочу напомнить историю: среди указанных городов нет ни одного украинского. Когда они появились, даже такого названия "Украина" не существовало, не говоря уже о государстве. Все эти города входили в состав России, строились русскими или подданными российского императора, защищались воинами России в многочисленных войнах. А Украина ответствена разве что за обнищание жителей этих городов в последние десятилетия", – цинично заявил Жириновский.



Скриншот наглого поста Жириновского