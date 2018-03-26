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"ВИА Гра" снова сменила свой состав: известно кто покинул и кто пришел в группу (фото)

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Новая солистка группы
Новая солистка группы "ВИА Гра" Ольга Меганская / Фото из Instagram

Новой солисткой популярной украинской поп-группы "ВИА Гра" стала певица из Санкт-Петербурга Ольга Меганская, которая заменила покинувшую коллектив Мишу Романову.

25 марта участница группы "ВИА Гра" Миша Романова сделала официальное заявление в Instagram о том, что покидает группу.

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Вместе с тем, певица не сообщила истинную причину своего решения, а только намекнула, что она делает это ради любви.

В группе девушка проработала пять лет, которые, по ее словам, будет вспоминать с теплотой и нежностью.

Самое главное призвание женщины - это любовь. И порой она нуждается в твёрдом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души Это были годы, наполненные прекрасной музыкой гениального человека, обожаемого продюсера Константина Меладзе Спасибо Вам Костя , за этот шанс,за веру и поддержку ,за прекрасные песни ,которые согревают сердца многих слушателей !Эрика и Настя, мы были командой , одним целым ,я буду очень очень сильно скучать по вам !Эта страница из жизни навсегда останется в моей памяти ...#viagra #виагра #константинмеладзе #мишароманова#этобылопрекрасно #любовь

Допис, поширений Misha Romanova (@misharomanova)

Впоследствии стало известно, что на замену Мише Романовой выбрали российскую певицу Ольгу Меганскую. Она уже успела выступить с другими участницами коллектива Анастасией Кожевниковой и Эрикой Герцег с концертом в Тбилиси. Выступление обновленного состава "ВИА Гры" состоялось 24 марта.

О Меганской известно лишь то, что она активно выступала в ресторанах и барах. Пока неизвестно, является ли девушка временной участницей "ВИА Гры" или уже стала постоянной солисткой группы.

В своем Іnstagram девушка активно делится с подписчиками своими соблазнительными фото.

Допис, поширений Olga Meganskaya (@omeganskaya)

Сегодня на Летучем голландце, потом в Корюшке️

Допис, поширений Olga Meganskaya (@omeganskaya)

Допис, поширений Olga Meganskaya (@omeganskaya)

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка
Источник: 24 Канал
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