"ВИА Гра" снова сменила свой состав: известно кто покинул и кто пришел в группу (фото)

Новой солисткой популярной украинской поп-группы "ВИА Гра" стала певица из Санкт-Петербурга Ольга Меганская, которая заменила покинувшую коллектив Мишу Романову.

25 марта участница группы "ВИА Гра" Миша Романова сделала официальное заявление в Instagram о том, что покидает группу.

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Вместе с тем, певица не сообщила истинную причину своего решения, а только намекнула, что она делает это ради любви.

В группе девушка проработала пять лет, которые, по ее словам, будет вспоминать с теплотой и нежностью.

Впоследствии стало известно, что на замену Мише Романовой выбрали российскую певицу Ольгу Меганскую. Она уже успела выступить с другими участницами коллектива Анастасией Кожевниковой и Эрикой Герцег с концертом в Тбилиси. Выступление обновленного состава "ВИА Гры" состоялось 24 марта.

О Меганской известно лишь то, что она активно выступала в ресторанах и барах. Пока неизвестно, является ли девушка временной участницей "ВИА Гры" или уже стала постоянной солисткой группы.

В своем Іnstagram девушка активно делится с подписчиками своими соблазнительными фото.

Допис, поширений Olga Meganskaya (@omeganskaya) 17 Бер 2018 р. о 8:27 PDT