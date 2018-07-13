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Телеканал новостей 24 Новости Путешествия

Виадук в Ворохте показали с высоты птичьего полета: увлекательное видео

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Виадук в Ворохте
Виадук в Ворохте / karpaty.life

Одно из самых интересных рукотворных сооружений украинских Карпат – виадук в Ворохте сняли с высоты птичьего полета.

Видео на Facebook опубликовала команда Ukraиner.

Мост через Прут возвели больше века назад – еще во времена Австро-Венгерской империи. Это один из старейших и самых длинных каменных арочных мостов Европы. Его длина достигает 200 метров, а протяженность центральной арки – 30 метров.

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Сейчас мост не функционирует, а лишь выполняет роль исторического памятника.

 

Теги: LifeStyle Путешествия
Источник: 24 канал
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