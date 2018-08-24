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Богдан Яременко

Вибачення Порошенка – а як з відповідальністю за помилки?

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / Прямий

Нове слово в українській політиці – до свят, річниць і пам'ятних дат приносити вибачення за невиконані обіцянки.

Можна було б просто посміятися і забути, але...

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Петро Порошенко сказав "а", але не сказав "б". Визнати помилку – це добре, якщо щиро. А як з відповідальністю за помилки? Чи просто "понять и простить"?

Ну, і друга проблема – Петро Порошенко продовжує роздавати обіцянки (вступити впродовж визначеного терміну в НАТО, в ЄС і так далі) з приводу яких потім, виявляється, можна буде з дещо награним присмаком суму і розчарування сказати: вирвали з контексту, не зрозуміли образності, та й чи міг хтось подумати, наскільки важко це виконати?!

А ще проблема в тому, що навіть вибачаючись Петро Порошенко намагається викручуватися. Якщо він вважає, що обіцянка завершити АТО за кілька годин була образною, вирваною з контексту – то це не його провина, а наша, що ми його не зрозуміли правильно.

А ось якщо він вважає, що даючи цю обіцянку він не розумів складності ситуації (як, на його думку, і усі інші), то це його провина і некомпетентність.

То ж Петро Олексійович вибачається чи звинувачує?

P.S. Ну і подальші питання: якщо даючи обіцянку завершити АТО за години Петро Олексійович не розумів складності ситуації, то коли він її зрозумів? І ось Мінські домовленості Петро Олексійович укладав ще не розуміючи усю складність, чи вже розуміючи?

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Автор: Богдан Яременко
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Война на Донбассе Петр Порошенко
Источник: Богдан Яременко
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