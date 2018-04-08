Viber или Telegram: что выбрать

Сегодня пользователям на выбор предлагается несметное количество разнообразных мессенджеров (программы по обмену мгновенными сообщениями), а какой из них все же является лучшим для связи, ведь большинство из них похожи и выполняют аналогичные функции. Журналисты сайта "24" рассказывают о преимуществах и недостатках двух популярных приложений – Viber и Telegram.

История Viber и Telegram

Viber – появился на свет в 2010 году недалеко от границы с Украиной – в белорусском Минске. Сегодня данное приложение с Google Play скачали более 500 миллионов раз. Следовательно, если вы имеете Viber, то есть большая вероятность, что и у большинства ваших знакомых он тоже будет на телефоне или компьютере.

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Telegram – еще одно детище создателя Vk Павла Дурова. Этот мессенджер был выпущен в массы в 2013 году. Сегодня его скачали более 100 миллионов раз. Это приложение пользуется большой популярностью среди молодежи.

Так в чем же заключается разница между Viber и Telegram? Предлагаем Вам подробнее взглянуть на два этих сверхпопулярных мессенджера.

Отправка сообщений в Viber и Telegram

С этой функцией очень хорошо справляются оба приложения, правда Telegram все же может похвастаться более стабильным методом отправки и доставки сообщений. Кроме того, здесь есть полная и мгновенная синхронизация на всех устройствах. К примеру, можно начать набирать текст на компьютере и сразу же продолжить вводить его на смартфоне, а если допустил ошибку в сообщении, то в Telegram есть возможность его отредактировать. Также минусом Viber’a можно считать слишком короткие голосовые сообщения, поскольку здесь действует ограничение до 30 секунд. Зато его оппонент предоставляет целый час монолога для отправки собеседнику.



Мессенджер Telegram

Груповые чаты в Viber и Telegram

Очень полезная и нужная для современности функция, поскольку иногда нам приходится обсуждать вопрос не с кем-то одним, а с несколькими лицами. В обоих мессенджерах такая опция реализована, однако в Telegram можно из простого чата сделать суперчат и привлечь туда до 5 тысяч человек. Для удобства общения здесь также есть возможность вспомнить участника через знак "@", чтобы сообщение отправлялось адресно и было замечено собеседником в общем потоке. Что касается Viber, то в этом приложении в групповом чате могут участвовать до 250 человек, причем без возможности приглашения по ссылке.

Какой объем занимают Viber и Telegram

Вот здесь Telegram далеко позади оставляет Viber, поскольку его серьезным преимуществом и отличием является облачное хранение данных. Следовательно, приложение не загружает память устройства, и таким образом оно не тормозит. Так хранятся не только фото и видео, но и все сообщения, за исключением скрытых чатов, поэтому если ты переустановил Telegram, то никакие твои данные не потеряются, в отличие от Viber'a. Правда, последний может похвастаться опцией создания резервного копирования, но только текстовых сообщений, поэтому после реинсталяции приложения их можно восстановить из резервной копии или отправить себе письмом на электронную почту.

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Звонки в Telegram и Viber

Как первая, так и вторая программа предоставляют возможность совершать звонки, и по этому показателю мессенджеры уже составляют значительную конкуренцию операторам мобильной связи. Благодаря Viber можно делать аудио- и видеозвонки любым абонентам, независимо от того, установлено ли у них это приложение, поскольку опция Viber Out подключается автоматически. Что касается Telegram, то такая функция здесь появилась лишь в прошлом году, и, чтобы ее активировать, нужно будет приложить немного усилий. Прежде всего надо принять входящий звонок, и только тогда появляется значок телефонной трубки, который означает, что теперь можно звонить. Стоит заметить, что эта функция в Telegram пока полностью бесплатная для пользования, в то время как Viber снимает плату за вызовы на мобильные и городские номера телефонов.

Как совершать звонки в Telegram: видео

Насколько безопасными являются Viber и Telegram

Telegram делает основной акцент как раз на обеспечении полной безопасности данных и личной переписки пользователей. В частности, здесь существует двухэтапная авторизация, уникальный протокол осуществления связи MTProto, новый механизм шифрования звонков и многое другое.

В Viber тоже заботятся о безопасности своих пользователей. Так, здесь все текстовые, голосовые и видеочаты защищены сквозным шифрованием, то есть все данные (все типы сообщений, фото, видео, голосовые и видеозвонки) шифруются в момент отправки с вашего устройства и расшифровываются в момент приема на устройстве получателя. Следовательно, никакая третья сторона не сможет расшифровать и прочитать данные во время их передачи, а только участники чата. Такое шифрование осуществляется как в личных, так и в групповых чатах. Кроме того, система безопасности Viber обеспечивает шифрование данных, передаваемых между устройствами, то есть ключи для шифрования/дешифрования сообщений есть только на устройствах отправителя и получателя. Поэтому никто, даже сотрудники Viber, не смогут взломать шифрование и подслушать ваш разговор.

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Стабильность работы Telegram и Viber

Нельзя не отметить, что Viber съедает достаточно много "оперативки", так еще и периодически вылетает, кроме этого в нем достаточно много рекламы. Между тем Telegram не перегружает ваше устройство, работает очень четко и рекламы в нем нет. Также он является менее требовательным к интернет-соединению, в отличие от своего противника.

Интерфейс Viber и Telegram

Два приложения можно охарактеризовать как яркость и минимализм – в Viber есть и многочисленные стикеры, и эмодзи, и фоны, зато Telegram имеет более спартанский вид и не изобилует назойливой рекламой, а также платными услугами. Правда, последний уступает тем, что здесь до сих пор нет официальной российской и украинской локации, однако это делается буквально к три клика – нужно лишь отправить сообщение самому себе с текстом "@tgrusbot" (или @telerobot для украинского языка) и следовать рекомендациям по установке.



Мессенджер Viber

Передача файлов в Viber и Telegram

В Telegram можно скачать и отправить до 1,5 Гб информации без ограничения по качеству и количеству. Viber в свою очередь передает файлы только объемом до 200Мб, не больше 10 картинок в 1 сообщении и 1 видеофайл размером до 10 Мб и длиной менее 3 минут.

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Другие фишки

Viber имеет игры и паблик-чаты, а в Telegram есть боты, которых ты можешь создавать сам. В Viber ты можешь удалить даже отправленное сообщение, а вот Telegram не даст этого сделать.

А какой мессенджер предпочитаете Вы и почему он Вам пришелся по нраву? Свои ответы пишите в комментариях.