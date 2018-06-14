Viber получил интересную и уникальную функцию

Сейчас самыми популярными мессенджерами в мире являются WhatsApp, Telegram и Viber. Теперь пользователи последнего получат интересную функцию, которая позволит им следить за ходом футбольных матчей в рамках Чемпионата мира по футболу и соревноваться друг с другом, делая прогнозы на матчи.

Об этом сообщает iTech.ua.

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Новая функция в чатах получила название "Таблица лидеров". Она позволяет в режиме реального времени следить за ходом футбольных матчей, получая всю информацию 24/7. Также в рамках групповых чатов пользователи смогут соревноваться между собой, делая свои прогнозы относительно результатов футбольных матчей. Стоит отметить, что турнирная таблица автоматически обновляется, после чего пользователи, которые дали наиболее точный прогноз, становятся победителями.



В Viber появилась интересная функция для футбольных фанатов

Все ставки оцениваются с помощью балльной системы. Количество баллов зависит от точности прогноза. В случае, если все прогнозы будут верными, мессенджер даст три балла. Авторам правильных ответов обещают дарить необычные призы, вроде уникальных наборов стикеров, кредиты Viber Out (для бесплатных звонков на городские и мобильные номера), а также купоны на загрузку фильмов с сервиса Rakuten TV.

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Стоит отметить, что человеку, который сможет набрать больше баллов за правильные прогнозы обещают присудить звание "Лучший футбольный фанат мира". Победитель получит эксклюзивные билеты на матч "Эль Классико" в следующем сезоне, который состоится на стадионе "Камп Ноу".

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