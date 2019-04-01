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      Виборчий післясмак та ймовірні майбутні сценарії для України

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      Другий тур покаже
      Другий тур покаже / Getty images

      Насправді нічого дивного вчора не сталося. Українці повели себе, як завжди. Вже забули Кравчука, Кучму, Януковича? І лідируючи позиції Володимира Зеленського черговий тому доказ.

      Фактори Зеленського

      Фактор перший. Зеленського обирали не як політика з ім'ям Володимир Зеленський. За нього голосували, як Василя Голобородька, головного героя серіалу "Слуга народу". Не випадково і останній, третій, сезон випустили за декілька днів до голосування у першому турі. Все, аби влити у вуха, як Голобородько-Зеленський всіх врятує. І це додало йому підтримки.

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      Фактор другий. Відрив другого місця від першого показав, що старій політичній еліті у нас довіряють все менше. Тобто зростає попит на нові обличчя у політиці. Насправді ця тенденція є позитивною. Але жартувати про політику і бути політиком – різні речі.

      З цього впливає Третій фактор. Українці не навчилися думати та аналізувати. Більшість бачать красиву, привабливу обгортку, в який захований скелет. Ми не знаємо, що криється за словами Зеленського "країна мрій", адже кожен має своє уявлення про неї.

      І це означає, що у нас досі залишився попит на популістів. І не дивно. Тому що більшість вірить, що на наступний день після інавгурації, їхній холодильник буде переповнений, а в гаманці луснутимуть від мільйони. Ні, не буває простих рішень на складні питання. Це довгий шлях, старт якого закладений на боротьбі із корупцією.

      Ще одна вкрай неприємна річ – у нас досі залишається багато українців, які люблять Росію. Нас не навчили 5 років війни, окупація наших територій, тисячі загиблих, втрачені домівки. Багато готові хоч "з чортом лисим домовлятися", хоч на колінах перед ним повзати.

      Тим не менше, якщо Зеленський виграє у другому турі.

      З великою вірогідністю, ми отримаємо справжню парламентську-президентську республіку, де президент не матиме жодного впливу поза своїх повноважень. З іншого боку, можемо отримати Юлію Тимошенко прем'єр-міністром. Тоді у президента заберуть ще більше повноважень. Може дійти до того, що він стане просто формальним представником України закордоном. А керуватиме всім прем'єр. І тут перед Юлією Володимирівною може відкритися широкий простір можливостей.

      Якщо Президентом залишиться Порошенко

      Тут два варіанти. Або нічого не зміниться: президент матиме вплив на парламент та Уряд. Або буде такий самий сценарій, як із Зеленським – не матиме жодного впливу.

      Втім 21 квітня нам все одно доведеться обирати. Перший етап тесту на адекватність українці провалили. Чого очікувати від другого туру? Поживемо, побачимо. До нього ще три тижні. Статися може все, що завгодно.

      Але головна битва відбудеться восени – на парламентських виборах. Від того і залежатиме, чим країна житиме наступні 5 років.

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      Как прошли президентские выборы-2019: главное
      сегодня
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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Публикации Парламентские выборы 2019
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