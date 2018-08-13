15:40
13 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
29°C 13°C
  • вторник
    32°C 19°C
  • среда
    33°C 21°C
  • четверг
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Блоги Николай Давидюк
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Николай Давидюк

До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні

337
Як Порошенко готоється до нового політичного сезону в Україні
Як Порошенко готоється до нового політичного сезону в Україні / Фото з відкритих мереж

Про президента, його друзів та міфічних ворогів-бізнеспартнерів.

Тривають останні приготування перед стартом осіннього сезону  спекотної пори політичних баталій.

Читайте також: Порошенко хоче скликати окреме засідання РНБО через вибори

Центральним штабам дали відпочити, але суворо наказали бути 20 серпня на роботі.

В полях люди чекають старту та обіцяних грошей за літо, яких у більшості актвних партій ще й не виплатили. Може, й виплатили, просто на місця не всюди кошти прийшли.

Тим часом Порошенко намагається укріпити вертикаль своїх союзників, яких за 4 роки правління назбиралось більш ніж достатньо:

- мер Києва, який поступився президентськими амбіціями;
- екс-прем'єр Яценюк, який пішов у відставку через гоніння гаранта і долю в коаліції;
- прокурор, якому обіцяли участь у великій грі після першої каденції;
- нинішній прем'єр, який демонструє самостійність, спираючись на власні успішні кейси;
- партія, яка вже давно дивиться на Тимошенко, Коломойського, Вакарчука і Гриценка, по окремості звісно, але як на потенційних партнерів. Уже на парламентських виборах через рік...

І замість того, щоб задати нові, високі, реальні цілі, щоб мобілізувати команду на результат, гарант вдається до підкилимних ігор та маніпуляцій:

1) Кличка тримають на прив'язі бюджету для адміністрації.
2) Яценюка стримують коаліцією та шантажемо окремих наближених політиків.
3) Гройсману погрожують відставкою та дискредитують недолугими статейками на сайті Кононенка, вигаданими політологами-першокурсниками на літніх канікулах біля річки.
4) Партію тримають руками прокуратури та дотацій із бюджету.
5) Водночас ставка робиться на протистоянні Путіну, його куму та реваншу "регіоналів". Мовляв, Порошенко останній оплот захисту України.

Через це ми бачимо і входження Медведчука в долі українських ЗМІ, бутафорію з фільмом про Стуса та багато іншого. І примітьте, що це ще не сезон.

Осінь обіцяє бути цікавою і ганебною. Якщо нічого не зміниться. А змінитись може.. і багато чого!

Читайте також: Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету

Автор: Николай Давидюк
Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Публикации
Источник: Микола Давидюк
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні
сегодня, 15:00 До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні
Микола Давидюк
Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
сегодня, 14:00 Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
Іван Яковина
Робота українців за кордоном: скільки вони заробляють та чому не повертаються додому
сегодня, 13:00 Робота українців за кордоном: скільки вони заробляють та чому не повертаються додому
Тетяна Острікова
Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть III
сегодня, 12:02 Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть III
Ілля Кенігштейн
Фантазии оккупантов: Крым спасут от засухи "зеленые человечки" и атомщики
сегодня, 10:01 Фантазии оккупантов: Крым спасут от засухи "зеленые человечки" и атомщики
Отставной подполковник
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук