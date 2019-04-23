Люди приходят и уходят, а Украина остается

На этих выборах видел две катастрофически бездарные избирательные кампании. У Тимошенко и у Порошенко.

Тимошенко начала с блокчейна и закончила возвратом вкладов СССР – это непонимание целевой аудитории от слова "совсем". То, что сделала команда Порошенко... Ну, это называется "закопать заказчика в четыре лопаты". Я бы разобрал полеты на его месте, хоть после драки кулаками не машут.

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На самом деле, следующей избирательной кампанией надо заниматься на первый же день после инаугурации. А учитывая украинскую специфику отношений "народ-власть" – еще до ее окончания. Но избирательный штаб Порошенко посчитал, что на мнения в обществе можно забить, главное бесстрашно обос**ть оппонента. Хотя давно известно, что на украинской электоральной ниве обоср**ное пышнее цветет. В общем, результат виден невооруженным глазом.

У Зеленского на выборах работала гениальная команда. Но я бы советовал ему помнить, что первые свои выборы ПАП выиграл играючи. В Украине мало появиться в белом, важнее уйти на своих ногах. Зеленский заявил, что пришел на один срок. ОК. Но принцип "мы сегодня обеспечиваем себе аплодисменты на проводах", должен работать с сегодняшнего дня. Если нет желания уползать поджав хвост и с оплеванной спиной.

Вспомните, кто у нас ушел целым? Кравчук? И то только потому, что все случилось неожиданно.

И еще. Если любовь к стране у вас в голове совмещена исключительно с личной преданностью лидеру, то вы настоящий советский человек. Люди приходят и уходят, страна остается. И за кого бы вы вчера не голосовали, вы прежде всего – граждане Украины.

Выборы прошли. Политика закончилась до осени. Может быть, вернемся к нормальной жизни?

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