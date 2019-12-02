Выборы на Донбассе: что будет говорить Зеленский во время нормандской встречи

Владимир Зеленский не согласен с пунктом минских договоренностях о проведении местных выборов на Донбассе. Президент хочет, чтобы сначала состоялся полный вывод незаконных вооруженных формирований.

Вопрос выборов глава государства намерен обсудить на встрече в нормандском формате, об этом сообщает Der Spiegel.

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Зеленский отметил – Украина хочет закончить войну, однако "посмотрим, действительно ли этого хочет Россия".

Третий момент, прежде чем приступить к выборам (на Донбассе – 24 канал) – это полный вывод всех незаконных вооруженных формирований любого рода, в любой форме, с каким-либо оружием...

– пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что выборы проходят согласно украинскому законодательству. Зато минские соглашения предусматривают установление контроля над границей после них.

"Украинский закон исключает присутствие боевиков. Все украинские партии должны иметь доступ. Там должны быть наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет туда", – сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что установление контроля над границей и дальнейшее проведение местных выборов является "позицией украинцев в целом".

Но это не минские соглашения. К сожалению, у нас есть противоречия. И, конечно, мы должны решить это,

– добавил он.

Как могут состояться выборы на Донбассе?

Украинская сторона 1 октября подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе – она ​​определяет условия для проведения выборов на оккупированных территориях.

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