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      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Алексей Чибисов

      "Вибори" у "ДНР" та "ЛНР": що далі буде з Україною

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      Чим загрожують Україні псевдовибори на Донбасі
      Чим загрожують Україні псевдовибори на Донбасі / Informator

      Після цілком вдалого проведення "голосування"на окупованих територіях "визначилися" із ватажками терористів. Насправді ж, прізвища були відомі задовго до початку фейкового процесу.

      Треба зауважити, що готували "вибори" на цей раз зовсім не тямущі піарники. Судячи з усього, у росіян або грошей на нормальних не вистачило, або спеціалістів взагалі немає, якщо аналізувати кампанію Путіна, то другий варіант цілком ймовірний.

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      Найманці з організаторів "виборів" використовували тупі слогани типу "не голосуєш – підтрмуєш Україну", чим роздратували місцеве населення. Справа в тому, що мешканці ОРДЛО цілком зрозуміли, що "вибори" фейкові, коли замість кандидатів, що мають рейтинг у народу, "адміністрація" обирає лише технічних кадрів, які нібито протистоять Пушиліну та Пасічнику. З ватажка у "ДНР" ліпили псевдоспецназівця, який нібито принесе мир Донбасу. У "ЛНР" же обіцяли ще й до Росії інтегруватись.

      Єдине, за що треба віддати належне піарникам Кремля, замість малювання "дебільних" 98% голосів вони вирішили називати більш-менш адекватні цифри, яким навіть можна повірити.

      Наприклад, за умов обіцянок репресій у разі не голосування за Пушиліна, окупанти приблизно на 60% каруселі могли накрутити. Пасічника ж не те щоб полюбляють, але він не викликає у жителів "ЛНР", що вірять у "республіку", нудоту. Отже й зробили трохи вищий відсоток підтримки.

      Що ж буде далі?

      По-перше, санкції. За таке порушення усіх норм Мінських домовленостей додаткові заборони обов'язково будуть. Втім, їх ніхто не боїться, адже незабаром проти Росії накладуть санкції через отруєння Скрипалів. Вони фактично перетворять країну-терориста на справжнього вигнанця, чим остаточно зроблять Кремлю ситуацію, в якій нема чого втрачати.

      Стосовно подальшої долі "ДНР" та "ЛНР", то "обрання" кандидатів від діючих російських кураторів посилює їх вплив на окуповані території. Може початися нова хвиля репресій та більш жорстка централізація влади у руках маріонеток Кремля. Посилень бойових дій на фронті незабаром, скоріш за все, не буде, оскільки Росії треба не спровокувати світ на швидке розміщення миротворців ООН. 

      Адже тоді плани щодо зміни влади в Україні зазнають фіаско. Путін хоче привести до влади Тимошенко, чи ще когось з опозиції саме спекулюючи на війні та посиленні зіткнень на фронті. На це можна чекати з січня-лютого наступного року.

      Схема може бути наступною: терористи посилюють обстріли, та кажуть, що виходять з Мінська, мовляв, Пушилін із Пасічником нічого у 2015-му не підписували, а Путін взагалі "міг спробувати домовитись із Захаром та Жабо". Отже "вибори" дають російським терористам додаткові можливості щодо тероризування всього світу.

      То ж, "вибори" в ОРДіЛО – перший акт вистави перед обранням президента України. То ж, як би пафосно не звучало, саме від нас, народу, залежить, як зможе розіграти агресор цю карту.

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      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Новости России Новости Украины Публикации Война на Донбассе Новости политики Псевдовыборы на оккупированном Донбассе Новости Донецка Новости Луганска война
      Источник: 24 Канал
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