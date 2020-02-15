Выборы в США: сможет ли демократ Пит Буттиджедж стать лидером

Пит Буттиджедж стал победителем кокусов Демократической партии в Айове. На голосовании в Нью-Гемпшире он – второй после Берни Сандерса. Что помогло мэру городка в штате Индиана из "безымянного политика" перерасти в одного из лидеров гонки и насколько вероятно, что Буттиджедж будет представлять демократов на президентских выборах в США – в материале 24 канала.

Демократы выигрывают, когда выдвигают харизматичных лидеров, которые способны убедить людей за пределами электората партии, что демократические ценности являются их собственными. Это – модель, которая привела к президентству Барака Обаму, Билла Клинтона, Джимми Картера и Джона Кеннеди. И она же может помочь Питу Буттиджеджу.

На нынешних гонках первичные опросы относительно кандидатов-демократов были относительно стабильными, за одним гигантским исключением – Пит Буттиджедж перешел из "безымянного политика" в пятерку лидеров. Первостепенную роль в таком росте сыграли его интервью и заявления для прессы, пишет Vox. И уже сейчас понятно, что Буттиджедж, хотя насколько невероятным это казалось несколько месяцев назад, является одним из ведущих кандидатов среди демократов.

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Либеральные демократы видят в Буттиджедже интеллектуала, который может быть полярной противоположностью Дональда Трампа.

Буттиджедж также указывает на свой военный опыт в Афганистане, чтобы показать, что он понимает серьезность решений, которые должен принимать президент относительно того, следует ли отправлять войска в бой.

Но, чтобы действительно победить, Буттиджедж должен будет сделать больше, чем просто захватить сердца сравнительно немногих демократов, которые его знают и любят. Ему нужно будет расширить свою базу поддержки, в частности, среди афро-американцев.

И, чем выше поднимается Буттиджедж, тем более вероятным является то, что он будет сталкиваться с критикой, которая может негативно повлиять на его шансы на победу.



Пит считает, что его возраст – не помеха для президентства, а преимущество / Getty Images

Существует весомое мнение, что Буттиджедж – тот кандидат, который наилучшим образом соответствует конкурирующим требованиям. Он смог бы объединить более амбициозную форму либерализма, чем Обама, с изяществом относительно политических институтов и структур, которого Обаме время от времени не хватало. Результаты Айовы свидетельствуют о том, что избиратели демократов также начинают видеть это.

Исследования политологов по этому вопросу показывают, что у "умеренных" кандидатов явное преимущество над теми, кто воспринимается как более "крайний". По-другому: Сандерс может напугать электорат Трампа, тогда как Буттиджедж, скорее всего, нет. Однако многое из вышесказанного может касаться также Джо Байдена, который, как и Буттиджедж, позиционирует себя как умеренную альтернативу Сандерсу и Уоррен.

Но было бы ошибкой ставить Байдена и Буттиджеджа в один ряд. Тогда как Байден остается вплетенным в романтические представления о возвращении в дополяризационного Вашингтона, где республиканцы и демократы сотрудничают и линии партий пересекаются, Буттиджедж четко оценивает институциональные барьеры для прогрессивной политики и пути их устранения.



Для облегчения произношения избиратели делят фамилию Пита на три слова / Getty Images

Пока же серьезный упрек против Буттиджеджа заключается в том, что у него нет необходимого опыта, чтобы занимать должность президента. Его единственной работой в правительстве был пост мэра небольшого города.

Но не совсем очевидно, почему его считают менее опытным руководителем, чем многих его главных конкурентов. Да, прошло три десятилетия с тех пор, как Берни Сандерс занимал должность мэра города, даже меньше, чем Саут-Бенд. То же касается Элизабет Уоррен. Они могут знать, как работает "Вашингтон", но это вряд ли то же самое, что знать, как управлять исполнительной властью. Резюме других кандидатов, за исключением Джо Байдена, мало что говорит об их способности управлять сложными бюрократиями.



Его называют "самым умеренным" кандидатом от демократов / Getty Images

Сторонники Буттиджеджа видят в нем свежий голос умеренности, который потенциально мог бы объединить партию и "сбить" Дональда Трампа.

Однако пока неизвестно, проголосовали ли бы США за кандидата-гея. Опросы в октябре показали, что готовы это сделать только половина американских избирателей, пишет The Guardian.

Те же, кто отвергает подобные моменты, указывают на Обаму, который дважды доказал: Штаты могут выбрать лидера афро-американца. Хиллари Клинтон в 2016 году набрала на три миллиона больше голосов, чем Трамп, показало – женщина также может выиграть народное голосование.

Победа в каждом из 51 штата дает кандидату все голоса выборщиков от этого региона. Таким образом, выиграв в более крупных штатах с минимальным преимуществом, можно набрать гораздо больше голосов избирателей, чем если одержал победу во многих маленьких штатах. И, наоборот, можно одержать победу с большим отрывом в густонаселенных штатах и ​​проиграть в ряде меньших по размеру.



В 2016-м Хиллари Клинтон набрала 65 844 610 голосов (48,2%) против 62 979 636 голосов у Трампа (46,1%). Относительно голосования избирателей от штатов, Трамп набрал 304 голоса при 227 у Клинтон. Это и стало решающим.

Буттиджедж мог надеяться на положительный исход голосования в Айове и Нью-Гемпшире, но различные электораты, например, Южной Каролины, Калифорнии и Техаса окажутся для него гораздо сложнее и именно там он может потерять позицию лидера.

Зато в этих регионах сотни миллионов долларов на рекламу тратит бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, также не стоит забывать и о лидере многих опросов Джо Байдена – их предложения для американцев являются подобными.

Таким образом The Guardian предполагает: если "более центристские" голоса разделятся между Буттиджеджем, Байденом и Блумбергом, это может принести пользу Берни Сандерсу, который является едва ли не самым "левым" из всех кандидатов-демократов.

Как показывает опрос, средний респондент, который доволен Буттиджеджем, отметил, что доволен также пятью другими кандидатами демократами. Лишь 3% лиц выделяли его одного.



Сторонники Пита Буттиджеджа в Айове / Getty Images

The Financial Times также пишет о том, что 38-летний выпускник Гарварда борется за победу над решающей для демократов категорией электората: афро-американцы, которые к нему не столь благосклонны. После того как голосование переносится за пределы Айовы и Нью-Гемпшира, где примерно 90% избирателей являются белыми, Буттиджедж наталкивается на препятствие – в южных штатах избиратели-афро-американцы составляют около 60% демократического электората.

Буттиджедж пытается уничтожить любые сомнения по этому поводу, утверждая, что опыт гея, который вырос в консервативном обществе, делает его чувствительным к дискриминации. Это касается и расизма, в частности.

Кроме того, "мэр Пит" тонко связывает своих старших демократических соперников с Трампом: все это – часть поколения, которое предпочло "политическую войну" вместо решения кризисов.

"Я не просто пришел сюда, чтобы закончить эпоху Дональда Трампа. Я здесь, чтобы запустить следующую эпоху", – отмечает он. И добавляет, что американцам следует сосредоточиться не на возрасте кандидатов, а на опыте – борьбы, возрождения города и восприятия людей.

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