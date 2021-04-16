У Дніпрі на стадіоні "Дніпро-Арена" 16 квітня прогримів вибух. Як повідомляли місцеві ЗМІ, правоохоронці виявили на території спортивного об'єкту підозрілу коробку та знешкодили її.

Екстрені служби про підозрілий предмет повідомила охорона спортивного об'єкта. На місце виїхали вибухотехніки, медики, слідчі, рятувальники та поліція. До теми У Києві на станції метро затримали чоловіків з бойовими гранатами Що відомо про вибух Спеціальні служби провели обшук по території всього стадіону.

В 16 секторі вони виявили коробку з ймовірно годинниковим механізмом.

Ймовірно, він мав контролювати вибуховий пристрій.

На камерах відеоспостереження зафіксували двох невідомих, які лиши цей об'єкт.

На місці працювали різні спецслужби.

Пристрій знешкодили шляхом контрольованого підриву.

На стадіоні в Дніпрі пролунав вибух / Фото "Днепр оперативный" Згодом силовики повідомили, що це були лише навчання. Зверніть увагу! На Львівщині нещодавно також стався вибух. 33-річний чоловік підірвався на боєприпасі часів Другої світової. Він зазнав серйозних ушкоджень. Детальніше – за посиланням.