На вулиці Сєрова, 38 в Одесі ввечері 26 квітня трапився вибух газу у будинку. У мережі з’явилися одразу кілька відео порятунку літніх чоловіка та жінки. Вони опинилися в пастці завалів.

Уламки будівлі розбирали 18 надзвичайників. На відео з місця видно, що люди були затиснуті, але не надто глибоко

До теми Людей діставали з-під завалів: в Одесі трапився вибух газу у будинку – відео

Більше про порятунок

На відео, яке опублікувала ДСНС, видно тільки момент діставання жінки. Її винесли з місця, де була будівля, на руках.

Згодом її переклали на носилки, щоб забрати у швидку. У процесі рятувальники повторювали їй, що все добре та не потрібно боятись.

Порятунок жінки з під уламків: відео ДСНС Одещини

Що відомо про цей інцидент

Вибух газу трапився приблизно о 22:24.

відбулось руйнування капітальних конструкцій одноповерхового будинку та 1 квартири.

Під завалами опинились лише 2 людини.

83-річну жінку відвезли у лікарню у стані середньої важкості.

Чоловік відмовився від госпіталізації.

Зверніть увагу! У Солом'янському районі Києва 3 квітня стався вибух у будинку. Як наслідок обвалилась двоповерхова будівля. Під завалами шукали людей.