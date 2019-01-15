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      Вибух у Ростовській області: карма є

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      Обвал будинку у Ростовській області
      Обвал будинку у Ростовській області / Фото из открытых источников

      Свого часу дуже любив КВК Маслякова дивитися, приблизно 10-15 років тому, ще до появи Comedy Club та стендап-коміків. І чесно кажучи, просто тоді з гумору в нас було лише два варіанти – або ігри "Клубу Веселих та Кмітливих", або "Аншлаг" Петросяна.

      Мушу визнати: КВК я любив, було смішно, але до певного моменту. Пам'ятаю, який в мене внутрішній спротив стали викликали жарти російських команд про велич "Газпрому". А трохи згодом, на тлі підписаних Юлією Тимошенко кабальних газових контрактів із захмарною ціною для України, ці жарти росіян стали викликали вже гнів і відторгнення. Оскільки виступ жодної із російських команд без подібного не обходився – так і закінчилася в моєму житті ера масляковського КВК, принципово перестав його дивитися.

      Чудово розумію, що росіяни жартувати про це не перестали, більше того, як то кажуть "у кожному жарті є доля правди". Тобто, жартуючи про можливість відключення взимку газопостачання Україні росіяни цілком припускали можливість такого сценарію, більше того, вони нічого поганого не бачили у тому, щоб використати цей критично важливий взимку ресурс як важіль впливу на своїх сусідів.
      Дійсно, чому б не скористатися можливістю і не продати людині утричі дорожче те, що їй конче потрібно саме у цю хвилину?

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      Користуючись логікою Москви, яка шантажувала Україну припиненням газопостачання взимку, я так розумію, що для пересічного росіянина є цілком нормальним скористатися ситуацією й продати дорожче порцію інсуліну діабетику, в якого от-от почнеться приступ. Чи забрати в людини, що тоне золотий лнцюжок, як платню за кинутий рятувальний круг. А чому ні, куди ж та людина подінеться, якщо їй конче потрібне те, чого у росіянина є вдосталь?

      Чудово пам'ятаємо, як зловтішалися росіяни у 2014 році із наближенням холодів. Як тішилися, що хохли замерзнуть взимку без російського газу. Тоді, в 2014-му, коли читав такі побажання від росіян у фейсбуці, вчергове проникся тим віршем Анастасії Дмитрук: "Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. (...) Вы себя окрестили "старшими" – нам бы младшими, да не вашими".

      Ми не замерзли без російського газу. Українці ніколи не будуть братами з росіянам, адже брататися з людьми, що жадають твоєї смерті – психічне відхилення, зараз натякаю на необхідність прихильникам Медведчука, Вілкула та Бойка не тягнути з візитом до дільничного психіатра.

      Але повернемося до наших баранів, тобто до росіян, які зловтішалися з того, що українці замерзнуть без їхніх енергоносіїв. Так от, є таке поняття як карма – це віра в те, що за поганий вчинок доля обов'язково покарає. То ж не виключено, що саме карма спрацювала у мешканців багатоповерхівки міста Шахти Ростовського області, що їм цієї зими відключили опалення.

      Росіяни, громадяни країни, що має одні із найбільших запасів природнього газу, залишилися взимку із холодними батареями. Грітися електрикою їм було дорого – це попри те, що в росіян, як усім відомо з російського телевізора, більші аніж в українців зарплати, атомних електростанцій у них більше, але грітися електричними радіаторами чи тепловентиляторами багатим росіянам виявилося не по кишені. То ж вони наслідували європейців – вдома ходили дуже тепло вдягненими, а спали у верхньому одязі.

      Останніми днями, коли температура повітря вночі опускалася нижче -10 °C за Цельсієм мешканці міста Шахти придумали гріти квартири увімкненими газовими конфорками, тобто кухоннимих плитами. Але цієї ночі їм не пощастило – в одній з квартир, де через холод були щільно замкнені пластикові вікна, така конфорка, через миттєвий перепад тиску на газогоні затухла. За мить побутовий газ став наповнювати квартиру. А коли накопичився – здетонував й зніс два поверхи девятиповерхівки.

      Зараз мушу пояснити спеціально для тих, кому здалося, що я зловтішаюся із того, що росіяни, які раділи, що хохли замерзають без російського газу, нині самі мерзнуть й мусять грітися ризкуючи життям, так от, вам не здалося.

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости России Публикации Взрыв Газ
      Источник: 24 Канал
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