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      Алексей Чибисов

      Вибух у Торезі: навіщо росіяни випробовують імітацію ядерної бомби

      877
      Вибухи на Донбасі
      Вибухи на Донбасі / Соцмережі

      У неділю вдень окуповане місто Чистякове (колишній Торез) здригнулося від масштабного вибуху.

      Поштовхи величезної сили відчули у Шахтарську, Сніжному та навіть у Зугресі із Макіївкою, тобто у радіусі 50 кілометрів від епіцентру. Відчули на собі вибухову хвилю й у Росії, до якої від Тореза рукою подати.

      Взагалі, бабахами на полігоні, який терористи облаштували на території захопленого міста, вже нікого не здивуєш, однак такого потужного ще не було. Повірте, мешканці Тореза багато чого чули та бачили, зокрема падіння "Боїнга", вибухи "Точок У" та інших реально серйозних боєприпасів. Але ж місто ніколи не трусило так сильно.

      Що сталося на полігоні, можна лише здогадуватись, однак відомо, що окупанти втратили при цьому до дев’яти танків. Само собою, на підрив БК танка інцидент не тягне, скоріш за все, російські військові махіни здетонували вже внаслідок НП.

      Читайте також: Масштабна атака: чому Пушилін заявив про вихід з мінських домовленостей

      Однією з версій є спроба підриву імітації ядерного заряду (ІЯВ). Для цього зазвичай використовують 200-літрові баки із бензином та приблизно 100 кіло тротилу. Якщо чесно, то ця версія схожа на правду. Принаймні, терористи перекидають на Донбас нове озброєння, а ІЯВ у СРСР розробляли. Чи завозили з Росії спорядження для імітацій на сто відсотків не знає ніхто. У наших спецслужбах кажуть, що грузи зі схожим змістом через кордон прямують постійно, але ж не підтверджують інформацію напряму. Мабуть, не хочуть наганяти жах на людей, або ж готують офіційне звернення.

      Так чи інакше, самі окупанти нагнітають ще більше. Спочатку казали, що на полігоні просто навчають артилеристів, мовляв, готуються до масштабної війни із ЗСУ. Потім версію змінили та почали казати про "ДРГ СБУ". А кінцева легенда для місцевих жителів виглядає як утилізація боєприпасів. Яких саме, не кажуть. Але що "армія ДНР" може утилізовувати, якщо вона чотири роки воює із використанням "віджатих в укропів снарядів", які за версією російських пропагандистів взагалі майже всі прострочені? У шахті нові боєприпаси відкопали?

      Так чи інакше, відкритим залишається питання, навіщо росіянам настільки серйозна зброя, яка здатна призвести до маленького землетрусу?

      Серйозних складів у Торезі немає, принаймні, на полігоні. А навіть якщо б то була детонація складу, вибухало б довго та не одномоментно. То ж росіяни дійсно випробовували зброю. Ймовірніше, її можуть використати десь у Донецьку на могильниках відходів задля звинувачення Києва у зриві Мінських домовленостей, а також у відновленні ядерного потенціалу країни.

      Звісно, у це ніхто не повірить, але ж для початку війни та зриву переговорного процесу цього вистачить.

      Читайте також: Новий курс: у "ДНР" після виборів почали звільняти бюджетників

      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Война на Донбассе Публикации Взрыв
      Источник: 24 Канал
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