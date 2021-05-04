Підриви складів боєприпасів у Чехії в 2014 році і у Балаклії в 2017 році можуть бути пов'язаними між собою. Такими диверсіями Росія хотіла позбавити Україну гаубичних снарядів 152 міліметрів, які не так просто дістати на ринку зброї.

На ймовірну спільність у меті підривів звернув увагу журналіст Юрій Бутусов. Він зазначає: вибухи знищили стратегічні запаси озброєння ЗСУ – далекобійні снаряди 152 міліметрів.

Тим часом Глава МВС Чехії хотів запропонувати Кремлю "забути" Врбетіце в обмін на "Супутник V", – ЗМІ

Вибухи у Чехії і в Балаклії: що спільного

Згідно з матеріалами розслідування, зазначає журналіст, вибух в Чехії стався одразу після поставки в Україну 5 тисяч гаубичних далекобійних снарядів калібру 152 міліметри. Гаубиці цього калібру – потужний засіб вогневого ураження сухопутних військ.

...боєприпаси до цих знарядь – головний дефіцит в озброєнні ЗСУ. Снаряди Україна була змушена почати закуповувати відразу після початку війни – контракт з болгарською фірмою Емільяном Гебревим був першою такою поставкою в історії,

– пише Бутусов.

Цих снарядів Україна не виробляє, а єдине джерело поповнення запасів – імпорт з-за кордону, акцентує увагу шеф-редактор "Цензор.Нет".

Зверніть увагу! Мовиться про вибухи на військових складах у чеському місті Врбетіце 16 жовтня і 3 грудня 2014 року. Склад №16 і №12, орендовані компанією Imex Group, були знищені. За попередніми даними, продукція, яка там перебувала, мала бути відправлена до Болгарії, а звідти, за різними даними, або у Сирію, або в Україну. У квітні 2021 року Чехія звинуватила у вибухах Росію .

Пожежі на складах не було

Бутусов додає: причиною знищення 65-го арсеналу ЗСУ в Балаклії, як свідчать записи камер спостереження, був вибух. "Згідно з записами системи спостереження арсеналу, вночі о 2:46 пролунав вибух на майданчику № 67, який розташовувався на самому краю арсеналу. На цьому майданчику зберігалися штабелі гаубичних снарядів калібру 152 міліметрів".

Початок вибухів у Балаклії: дивіться відео "Цензор.нет"

Снаряди зберігалися в закупорених ящиках без детонаторів, і для їхньої детонації, пояснює журналіст, був необхідний дуже потужний підрив. Версію із підривом, який здійснили самі військові ЗСУ наразі відкинута і підозри зняті.

У минулому році "Слуги народу" на засіданні комітету з оборони заявили, що нібито підірвали Балаклію військовослужбовці ВСП ЗСУ. Однак Генпрокуратура провела розслідування повторно, на засідання були запрошені депутати комітету, і після пред'явлення всіх фактів ніяких підстав для підозр не виявили,

– пише він.

Підозрюваних серед самих військовослужбовців не встановили, а винних у підриві слідство не знайшло. "Є тільки версія про проліт російського безпілотника", – нагадує Бутусов.

Проблемний 152 калібр

Це радянський калібр, який виробляють далеко не всі країни світу. У великих обсягах виробляє тільки Росія, в малих обсягах серед країн НАТО – лише Болгарія. Майже всі інші країни світу, включаючи Китай, Індію, країни третього світу, перейшли на натовський калібр 155 міліметрів. Таким чином, канал поставок для артилерії ЗСУ дуже тонкий, який легко перерубати диверсіями, підкреслює Бутусов.

І немає сумнівів, що в разі загострення обстановки Росія знову проведе диверсії або обстріли і постарається знищити решту запасів,

– застерігає журналіст.

На жаль, ця проблема не усунута досі, оскільки Україна не налагодила виробництва своїх снарядів, і не закуповує артилерію калібрів 155 міліметрів.

Вибухи у Балаклії: головне

Уперше тут почали вибухати боєприпаси в березні 2017 році.

Внаслідок вибухів загинули дві жінки. Крім того, сотні будинків було зруйновані або пошкоджено.

Ще одна пожежа на арсеналі сталася в травні 2018 року. На території, де проводили розмінування, сталося загоряння трави.

У підсумку вогонь перейшов до військових складів і там почали вибухати боєприпаси. Площа пожежі на території військового арсеналу становила 35 гектарів.

Останній інцидент стався в листопаді 2019 року. На технічній території Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами проходила планова утилізація.

У результаті пролунали щонайменше 20 вибухів у спеціально обладнаному котлі. 3 військовослужбовців загинули та ще 4 зазнали поранень.



Вибухи на складах боєприпасів (для збільшення клацніть на картинку) / Інфографіка 24 каналу

