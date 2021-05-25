Об этом сам Федоров рассказал журналистам. И добавил, что угрозы – не единственный способ, которым пытаются создать препятствия реализации инициатив министерства.
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"Была угроза моему заместителю"
Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что его заместитель получал угрозы. А все из-за строительного реестра, который вводят в Украине.
Была угроза моему заместителю, когда мы начали строительным реестром заниматься. Строительный реестр – это вся недвижимость, которую вводят в эксплуатацию в нашей стране,
– сказал вице-премьер-министр.
Он пояснил, что речь идет о реестре ГАСИ (это Государственная архитектурно-строительная инспекция):
- Раньше – когда министерство цифровой трансформации только создавали – этот реестр находился "в частных руках в Европе".
- Поэтому министерство совместно с СБУ и НАБУ проводило целую спецоперацию, чтобы забрать реестр – и передать его в собственность государства.
"Работают изящнее"
Федоров также рассказал, что угрозы – не единственный способ, которым пытаются создать препятствия реализации инициатив министерства. Чаще их противники пытаются использовать суды.
Работают изящнее – подают в суд, что те решения, которые мы принимаем, не соответствуют законодательству, и заставляют правоохранительные органы возбуждать уголовные дела,
– сообщил министр.
Впрочем, уточнил, что именно по нему персонально таких дел нет. "Но последний пример – реестр социальных выплат. Там десятки миллиардов мы заберем, где зарабатывается. Пытались остановить", – подытожил он.
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