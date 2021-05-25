Об этом сам Федоров рассказал журналистам. И добавил, что угрозы – не единственный способ, которым пытаются создать препятствия реализации инициатив министерства.

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"Была угроза моему заместителю"

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что его заместитель получал угрозы. А все из-за строительного реестра, который вводят в Украине.

Была угроза моему заместителю, когда мы начали строительным реестром заниматься. Строительный реестр – это вся недвижимость, которую вводят в эксплуатацию в нашей стране,

– сказал вице-премьер-министр.

Он пояснил, что речь идет о реестре ГАСИ (это Государственная архитектурно-строительная инспекция):

Раньше – когда министерство цифровой трансформации только создавали – этот реестр находился "в частных руках в Европе".

Поэтому министерство совместно с СБУ и НАБУ проводило целую спецоперацию, чтобы забрать реестр – и передать его в собственность государства.

Справка: новый электронный реестр строительства начал функционировать в июле 2020. Он заменил реестр ГАСИ, а саму инспекцию реформировали в марте 2020 – из-за коррупционных скандалов. Однако она до сих пор функционирует.

"Работают изящнее"

Федоров также рассказал, что угрозы – не единственный способ, которым пытаются создать препятствия реализации инициатив министерства. Чаще их противники пытаются использовать суды.

Работают изящнее – подают в суд, что те решения, которые мы принимаем, не соответствуют законодательству, и заставляют правоохранительные органы возбуждать уголовные дела,

– сообщил министр.

Впрочем, уточнил, что именно по нему персонально таких дел нет. "Но последний пример – реестр социальных выплат. Там десятки миллиардов мы заберем, где зарабатывается. Пытались остановить", – подытожил он.