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      Вице-чемпионки мира по боксу вернулись в Украину: фото радостной встречи

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      Мария Бова и Анна Охота
      Мария Бова и Анна Охота / Федерация бокса Украины

      В Украину из индийского Дели вернулась Национальная женская сборная по боксу. Именно в Индии наша команда принимала участие в Чемпионате мира. По результатам выступлений на мировом первенстве наши девушки одержали две серебряные награды. Их завоевали Анна Охота (весовая категория 48 кг) и Мария Бова (весовая категория 64 кг).

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      Новоиспеченная вице-чемпионка мира в легчайшем весе Анна Охота поблагодарила всех за поддержку. Анна отметила, что несмотря на то, что настраивалась только на золото, однако серебряную медаль также относит в актив.

      "В подготовке к чемпионату мира был пройден удивительно масштабный и непростой путь. Эмоции сейчас переполняют, слезы радости на глазах. В "Борисполь" нас приехали встречать близкие, родные, друзья ... Очень приятно всех видеть и хочется всем уделить внимание. Очень приятно, что все время и все силы, которые я отдавала подготовке к Чемпионату мира увенчались такой ожидаемой серебряной наградой. Хочу отметить и всю нашу команду. Все девушки стремились к победе и отдавали всех себя на ринге. И вообще поддержка от девушек была очень ощутима. Как по мне, общие достижение для нашей команды достаточно неплохое. Однако, откровенно скажу, что золотой цвет мне идет значительно больше. Жаль, что не удалось подняться именно на высшую ступень пьедестала", – сказала серебряный призер мирового первенства Анна Охота.

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      В свою очередь серебряный призер чемпионата мира 2018 года Мария Бова отметила, что именно травма ноги помешала ей на высоком уровне боксировать в финале соревнований.

      "Досадно это констатировать, но одним из ключевых обстоятельств, которые помешали мне выступить ещё лучше на чемпионате мира, стала травма, которую я получила еще в четвертьфинальном поединке. Жаль, что не удалось повторить достижение шестилетней давности. Однако, общим результатом я полностью довольна . Сейчас очень хочется обнять своих детей, родных и близких. Очень соскучилась за все это время за своими детками. Обязательно, когда приеду домой, одену эту медаль и на них. Ведь именно моя семья вдохновляла меня на движение вперед и упорную работу. Оч приятно завершать год таким весомым достижением. Впереди у нас отдых, а уже с нового года начнем все с чистого листа. Спасибо коллективу Министерства, а также, конечно, Федерации бокса Украины во главе с Владимиром Продивусом и Дмитрием Шенцевым за поддержку нашей команды", – отметила Мария Бова.

      По материалам Федерации бокса Украины

      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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