Вице-губернатор стал на колени и попросил прощения у участников митинга в Кемерово

Во время митинга, на который вышли жители Кемерово из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня", вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев стал на колени и попросил прощения у участников митинга.

Об этом сообщает РИА Новости.

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Через семь часов после начала митинга представители администрации предложили его завершить и разойтись, однако участники встретили это предложение неодобрительным гулом. После этого звукоусиливающая аппаратура, предоставленная мэрией, была отключена. Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что тот не работает, обратился к присутствующим непосредственно.

"Я хотел бы попросить у вас прощения", – и неожиданно для всех встал на колени. Позже, он объяснил, что : "С давних времен на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощения". Во время этого люди ему аплодировали.



Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев стал на колени и попросил прощения у участников митинга/ фото участника митинга

Смотрите видео как Сергей Цивилев стал на колени и попросил прощения у участников митинга в Кемерово

Напомним, пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 26 марта официально известно о 64 погибших, 80 пострадавших, еще 16 человек числятся пропавшими без вести.