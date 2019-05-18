Вице-канцлер Австрии уходит с должности из-за скандального видео с "богатой россиянкой"

Вице-канцлер Австрии и глава ультраправой Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку из-за громкого скандала с российскими деньгами. Журналисты получили видеозапись, на которой он предлагает "богатой русской" выгодные государственные контракты в обмен на поддержку на выборах.

Штрахе в субботу, 18 мая, направил к канцлеру Себастьяну Курцу заявление об отставке - и тот его удовлетворил, сообщает "Европейская правда".

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Кроме того, он подал в отставку и с поста председателя "Австрийской партии свободы", чтобы та и "в дальнейшем осталась у власти".

Моя личность не должна стать причиной падения этого правительства,

– заявил он.

Он также заявил, что из-за видео стал "жертвой политической расправы". По его мнению, за этим видео стоят спецслужбы нескольких стран, однако он не привел ни одного доказательства.

По словам Штрахе, с женщиной на видео он встретился во время отпуска и никогда не видел ее и не получал от нее средств на партийные счета.

Штрахе назвал сцены на видео "пьяной историей", а свое поведение охарактеризовал как "позерство", поскольку он хотел произвести впечатление на привлекательную женщину. Свои заявления он назвал "катастрофическими с точки зрения трезвого человека". Кроме того, он извинился перед своей женой за такое поведение.

О каком видео идет речь?

В пятницу, 17 мая, немецкие издания Die Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel опубликовали видеозаписи, тайно сделанные во время встречи главы "Австрийской партии свободы" и его доверенного лица Иоганнеса Гуденуса с "племянницей российского олигарха". Встреча состоялась за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии - в июле 2017 года на Ибице.



Скриншот с видео

На записи женщина, которая представилась Аленой Макаровой, утверждает, что она якобы является племянницей российского олигарха и хочет инвестировать в Австрию большую сумму (около 250 миллионов евро) сомнительного происхождения. В частности, она и муж, который ее сопровождает, говорят о намерении купить популярную австрийскую ежедневную газету Kronen Zeitung, которая будет работать в интересах "Австрийской партии свободы".

В обмен они хотели получить от Штрахе "услуги в ответ".

Поэтому в течение шести часов вместе с алкогольными напитками Штрахе и россиянка обсуждали различные варианты сотрудничества. В частности, он предложил нелегальную схему финансирования "Австрийской партии свободы" в обход законодательства.

Также Штрахе обещал после прихода к власти отобрать госзаказы в большой австрийской строительной компании Strabag и отдать их россиянам.

Что известно об "Австрийской партии свободы"?

Правопопулистская FPÖ в конце 2016 года подписала меморандум о сотрудничестве с кремлевской "Единой Россией". По результатам парламентских выборов осенью 2017 года вошла в коалиционное правительство Австрии. Представители партии неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций против России, отрицали российскую агрессию против Украины, выступали за активизацию сотрудничества с Россией.