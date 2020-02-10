Вице-президент Еврокомиссии заявила, что Путин может за один день вернуть Крым Украине

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова рассказала, что хотела бы на день поменяться местами с Владимиром Путиным. Возглавив Кремль, как утверждает сама Юрова, она бы вернула Украине Крым.

Такую идею вице-президент Еврокомиссии рассказала в блиц-интервью Альянсу либералов и демократов Европы.

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Отвечая на вопрос о том, с каким политиком она бы хотела поменяться на один день, Вера Юрова заявила, что хотела бы отправиться в Москву, где бы заняла место Владимира Путина.

Если бы я имела всего один день, то вернула бы Крым обратно в Украину,

– заявила вице-президент Еврокомиссии.

Кроме того, в коротком блиц-интервью Юрова рассказала, что лучшее начало дня для нее – это чтение газеты. А больше всего политик не любит слово "ненависть".

Блиц-интервью с Верой Юровой: смотрите видео

Кто такая Вера Юрова?Вера Юрова – чешский политик и юрист. Ранее была министром регионального развития в чешском правительстве. С 2019 года является заместителем президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.